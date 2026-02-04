Аналитик Бояшов: Европейскому союзу не удастся уйти от российского газа в ближайшее время

Энергетический кризис в Прибалтике неразрывно связан с геополитикой, что обусловлено их стремлением к полному отказу от российских энергоносителей и синхронизацией с европейскими сетями. Это создает высокие риски, включая зависимость от цен на СПГ и нестабильность поставок, что вынуждает правительства искать меры поддержки для населения.



Как сейчас работают энергетические компании и почему пришли к таким результатам в одну из самых холодных зим за последние 10 лет, рассказал в студии "Первого информационного" аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов.

"Геополитика влияет на поставки СПГ. Если уж Европейский союз решил перейти на СПГ, а прибалтийские страны и подавно, у них в Латвии газовое хранилище, порт на прием СПГ в Клайпеде. Конечно СПГ, с одной стороны, повышает маневренность, и в этом замысел. Но, с другой стороны, вы становитесь уязвимы в пиковые нагрузки от геополитических факторов", - отметил эксперт.

Анатолий Бояшов подчеркнул, что особенно сейчас этот фактор проявился при Трампе, когда морозы были не только в Европейском союзе, но и в Штатах. И часть скважин просто замерзли и как бы закрывали в основном внутренний спрос. А катарские поставки, например, идут через знаменитый Ормузский пролив, где сейчас неспокойно, который Иран угрожает заблокировать в случае эскалации с Соединенными Штатами. Это все прямым образом влияет на цены СПГ. И сейчас они выросли.

"Да, они немножко сейчас начали стабилизироваться за счет американцев, и они будут дальше, по всей видимости, стабилизироваться. Но прогнозируемость поставок снижается. И в этом есть уязвимость для стран, которые дотационны, например, для прибалтийских стран. Их дотационность от Европейского союза растет. И их свобода маневра постепенно снижается. В этом есть уязвимость для страны, конкретно для политиков", - заметил аналитик.

Если говорить о зеленой и атомной энергетике, многие западные страны говорили о полном переходе на энергию воды и света ветра, но мы уже наблюдаем, что возобновляется работа атомных станций.

"В первую очередь я скажу, что атомная энергетика – это зеленая энергетика. Зеленый атом - наиболее чистый вид энергии, и за это идет большая борьба. Потому что в будущем, в том числе в Европейском союзе, переход на эти технологии рассматривается как один из вероятных. Не только возобновляемая энергетика в виде ветряных станций, которые тоже зависят от климата, от погоды, от колебаний, но и в том числе устойчивый вид энергии, как атомная энергетика. Что касается энергоперехода Европейского союза, в этом есть весь стратегический замысел. Это действительно переход на новые технологии, это перенос энергоемких производств за рубеж грязных, так называемых, производств. Своего рода переход на энергосберегающие технологии. И за этим Европейский союз видит свое будущее. И в целом поставки энергоносителей из России, и та дискуссия, которая идет вокруг российских энергоносителей, понятное дело, что это не перспектива ближайших пяти лет", - уверен аналитик.

Анатолий Бояшов заметил, что по прогнозам как российских, так и европейских аналитиков, Европейскому союзу не удастся уйти от российского газа в ближайшее время. Но, тем не менее, стратегически Европейский союз видит в этом свое будущее. То есть в будущем они будут снижать импорт энергоносителей. Для газа они видят один сценарий Европейской комиссии - это в два раза снижение импорта газа. Какие-то лоббисты отдельные от отрасли, в том числе энергосберегающие, говорят о том, что вообще импорт газа необходимо сократить в шесть раз.

То есть деиндустриализация при этом не грозит в стратегической перспективе. Да, это сказывается на тех объемах промышленности, которые есть сейчас. Для того чтобы произвести там ветряную станцию, необходимо энергоемкое производство, необходима металлургия и так далее. Но в стратегической перспективе при условии переноса этих производств за рубеж, при условии развития технологий, при условии снижения импорта и при условии вот этого маневренного приема СПГ из-за рубежа, Европейский союз может реализовать эту стратегию и дальше уже перепродавать эти технологии.