Аналитик Бояшов: Европейскому союзу не удастся уйти от российского газа в ближайшее время
Энергетический кризис в Прибалтике неразрывно связан с геополитикой, что обусловлено их стремлением к полному отказу от российских энергоносителей и синхронизацией с европейскими сетями. Это создает высокие риски, включая зависимость от цен на СПГ и нестабильность поставок, что вынуждает правительства искать меры поддержки для населения.
Как сейчас работают энергетические компании и почему пришли к таким результатам в одну из самых холодных зим за последние 10 лет, рассказал в студии "Первого информационного" аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов.
"Геополитика влияет на поставки СПГ. Если уж Европейский союз решил перейти на СПГ, а прибалтийские страны и подавно, у них в Латвии газовое хранилище, порт на прием СПГ в Клайпеде. Конечно СПГ, с одной стороны, повышает маневренность, и в этом замысел. Но, с другой стороны, вы становитесь уязвимы в пиковые нагрузки от геополитических факторов", - отметил эксперт.
Анатолий Бояшов подчеркнул, что особенно сейчас этот фактор проявился при Трампе, когда морозы были не только в Европейском союзе, но и в Штатах. И часть скважин просто замерзли и как бы закрывали в основном внутренний спрос. А катарские поставки, например, идут через знаменитый Ормузский пролив, где сейчас неспокойно, который Иран угрожает заблокировать в случае эскалации с Соединенными Штатами. Это все прямым образом влияет на цены СПГ. И сейчас они выросли.
"Да, они немножко сейчас начали стабилизироваться за счет американцев, и они будут дальше, по всей видимости, стабилизироваться. Но прогнозируемость поставок снижается. И в этом есть уязвимость для стран, которые дотационны, например, для прибалтийских стран. Их дотационность от Европейского союза растет. И их свобода маневра постепенно снижается. В этом есть уязвимость для страны, конкретно для политиков", - заметил аналитик.
Если говорить о зеленой и атомной энергетике, многие западные страны говорили о полном переходе на энергию воды и света ветра, но мы уже наблюдаем, что возобновляется работа атомных станций.
"В первую очередь я скажу, что атомная энергетика – это зеленая энергетика. Зеленый атом - наиболее чистый вид энергии, и за это идет большая борьба. Потому что в будущем, в том числе в Европейском союзе, переход на эти технологии рассматривается как один из вероятных. Не только возобновляемая энергетика в виде ветряных станций, которые тоже зависят от климата, от погоды, от колебаний, но и в том числе устойчивый вид энергии, как атомная энергетика. Что касается энергоперехода Европейского союза, в этом есть весь стратегический замысел. Это действительно переход на новые технологии, это перенос энергоемких производств за рубеж грязных, так называемых, производств. Своего рода переход на энергосберегающие технологии. И за этим Европейский союз видит свое будущее. И в целом поставки энергоносителей из России, и та дискуссия, которая идет вокруг российских энергоносителей, понятное дело, что это не перспектива ближайших пяти лет", - уверен аналитик.
Анатолий Бояшов заметил, что по прогнозам как российских, так и европейских аналитиков, Европейскому союзу не удастся уйти от российского газа в ближайшее время. Но, тем не менее, стратегически Европейский союз видит в этом свое будущее. То есть в будущем они будут снижать импорт энергоносителей. Для газа они видят один сценарий Европейской комиссии - это в два раза снижение импорта газа. Какие-то лоббисты отдельные от отрасли, в том числе энергосберегающие, говорят о том, что вообще импорт газа необходимо сократить в шесть раз.
То есть деиндустриализация при этом не грозит в стратегической перспективе. Да, это сказывается на тех объемах промышленности, которые есть сейчас. Для того чтобы произвести там ветряную станцию, необходимо энергоемкое производство, необходима металлургия и так далее. Но в стратегической перспективе при условии переноса этих производств за рубеж, при условии развития технологий, при условии снижения импорта и при условии вот этого маневренного приема СПГ из-за рубежа, Европейский союз может реализовать эту стратегию и дальше уже перепродавать эти технологии.
Перспективы 10, 15, 20 лет - не быстрее. Эксперт добавил, что самое интересное будет позже, когда начнут восполнять хранилища, если следующая зима будет очень холодной, вот тогда уже начнутся определенные маневры. "На одну холодную зиму всего достаточно, на две уже не факт", - подытожил гость студии.