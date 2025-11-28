3.72 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
Аналитик Бояшов о Мьянме: Страна с непростой историей выстраивает суверенную политику
"Беларуси интересна страна, которая строит свою государственность и свой суверенитет", - поделился своим мнением в студии "Первого информационного" телеканала аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов.
"Это происходит не быстрыми темпами, это страна, которая находится в сложном регионе, где Индия, Китай, там большие интересы. Это страна с непростой историей, которая была под британским владычеством. Британская империя принесла туда опиум, дешевую рабочую силу, смешав этносы, которые сейчас приводят к стычкам. То есть страна с непростой историей, которая сегодня выстраивает государственность самостоятельно, не за счет западной поддержки, а самостоятельно. Нам такие страны интересны. Нам интересны те, кто выстраивает свою политику суверенную, то, что, по сути, называется антиколониализмом", - рассказал аналитик.
Анатолий Бояшов отметил, что взгляды Беларуси и Мьянмы сходятся и в политической области, и в экономике. Это развивающийся рынок, который стремится механизировать свое сельское хозяйство. Около 70 % людей заняты в сельском хозяйстве. Это рис, кукуруза.
"Такого рода рынки легко сопрягаются с белорусским машиностроением. Более того, механизация сельского хозяйства, которую мы можем делать, повышение плодородия почв, оно в целом даже урегулирует кризис в такого рода странах, как Мьянма. Потому что там идет борьба с повстанческими группировками, которые захватывают контрабанду в приграничных регионах, которые захватывают там то же самое производство опиума по сей день. И когда мы, по сути, предлагаем механизацию сельского хозяйства, это людям дает возможность разрабатывать более легальные виды земледелия, разрабатывать культуры на экспорт, и таким образом ведет к снижению вот этой полулегальной деятельности. Так работает", - подытожил эксперт.