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Аналитик: Государствам, в отношении которых вводятся санкции, нужно выстраивать единую политику
1 ноября проходит второй день II Минской международной конференции по евразийской безопасности. Темы сегодня сформулированы очень хлестко. Например, односторонние принудительные меры в региональной и глобальной архитектуре безопасности.
Конечно же, сегодня обсуждаются и санкции, а также устойчивое развитие. Насколько оно возможно в условиях санкций, которые вводятся незаконно.
О том, насколько такого рода конференции помогают экспертному сообществу вырабатывать эффективные решения, рассказал аналитик Центра политологии Института социологии НАН Беларуси Александр Маркевич.
Александр Маркевич, аналитик Центра политологии Института социологии НАН Беларуси:
"Очень важен формат конференции. 31 октября прошло пленарное заседание, где выступил глава государства, он задал тон и общий формат этой конференции. Очень важно, что Президент обозначил вопросы не только те, которые сейчас необходимо решать, но и которые могут возникнуть. Существует такая точка зрения, что БРИКС и ШОС придут на место ООН. Александр Лукашенко подчеркнул, что не вместо, а вместе с ООН надо решать те проблемы, которые существуют теперь, и те проблемы, которые будут в перспективе".
Такая позиция четко прозвучала и во время выступлений других спикеров, министров иностранных дел и России, и Венгрии. "Сегодняшняя дискуссия касается именно санкций. Представители таких государств, как Норвегия, США, Сербия, Вьетнам говорят, что санкции, конечно, несправедливы и они односторонние, но они ударяют именно по тем государствам, которые являются союзником режиссера этих санкций", - отметил аналитик.
Александр Маркевич обратил внимание на ситуацию в Германии, где заводы переносятся в США: "В выступлениях экспертов из Соединенных Штатов говорится о том, что трудности в Америке объективны и неизбежны. Да, возможно, гражданской войны удастся избежать, но то, что США надо корректировать свою политику и присоединяться именно к Глобальному Югу и Глобальному Востоку, это очень четко звучит. Также говорится о том, что государствам, в отношении которых вводятся санкции, нужно объединяться и выстраивать единую политику".
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