Аналитик Лазоркина: Демографическая ситуация в странах Прибалтики катастрофична
2026-й только начался, но вступила Прибалтика в него с целой чередой кризисов. Это и демография - рождаемость падает, плюс - отток населения. Демографическая ситуация в странах Балтии катастрофична, таким мнением поделилась аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина.
Если посмотреть, то с начала 90-х миллион человек, например, потеряла только Литва в населении. Показатели рождаемости тоже ухудшаются, закрываются и роддома. Показатели по рождаемости, точнее, по демографии в Литве - самые худшие в Евросоюзе. За год в государстве умирает примерно на 20 тыс. человек больше, чем рождается. Насколько вообще катастрофична для Литвы такая ситуация?
"Я думаю, что для всех стран Балтии эта ситуация катастрофична. Сегодня стали использовать слово "пропасть" в отношении демографии, и связано это не с текущими событиями. Сейчас этот процесс тоже убыстряется и усугубляется пониженной рождаемостью. Это начиналось с 1993 года. Проблема заключалась в том, что граждане выезжали очень быстро, динамично. Тогда, в 90-е годы, казалось, что жить на пространстве бывшего Советского Союза оскорбительно и нужно ехать в какие-то страны, где можно себя реализовать", - напомнила эксперт.
Ольга Лазоркина также отметила, что по факту ничего этого не удалось сделать, только для небольшого процента населения, потому что те общества в Западной Европе, в которые они ехали чаще всего, являются очень закрытыми. Своя страна осталась без кадрового потенциала, и там они фактически ничего толком не нашли. Но с учетом того, что в самой Литве всегда проживало небольшое количество населения, эта ситуация усугублялась.
"Посмотрим, что сегодня говорит Науседа. Да, у нас пропасть, мы катимся в пропасть. Нам нужно срочно заставить женщин рожать троих детей. Предоставьте механизмы. Пособие, особое такое пособие для того, чтобы даже единоразовое выплатить. Литва сегодня себе позволить не может. Науседа это аргументирует тем, что нужно выделять на оборону. Поэтому проблема рождаемости точно откладывается. Если говорить о прогнозах, то они, конечно, неутешительные", - подытожила аналитик.