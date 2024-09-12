Аналитик рассказала, на что направлена Хартия многообразия и многополярности в XXI веке

Минск в эти дни стал центром важного международного диалога. Открывшаяся накануне II Международная конференция высокого уровня по евразийской безопасности объединила на полях форума более 600 участников из 45 стран.

На конференции присутствуют представители государств - членов ОДКБ, СНГ, ШОС, других стран региона ОБСЕ и Евразии, руководители международных организаций, представители экспертного сообщества.

1 ноября - день второй и более предметный. До обеда в центре внимания была экономическая небезопасность в современном мире, а сейчас идет работа одной из самых интригующих секций - "мозговой штурм". Это заключительная секция конференции, на ней обсуждают концепцию евразийской Хартии многообразия и многополярности в XXI веке, которую предложила Беларусь

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

"Белорусское предложение о Хартии многополярности и многообразии в XXI веке - это не текущего года предложение. Мы ранее его озвучивали, прошел определенный период времени, назрела необходимость в обсуждении, то есть в разработке уже неких концептуальных подходов для того, чтобы публика могла это обсудить, в частности, эксперты и аналитики, которые собрались сегодня".

Аналитик отметила, что Хартия - это очень сложный, многофакторный документ, он должен отражать все мнения и, самое главное, реальность, в которой мы находимся на сегодняшний день. Важно, чтобы этот документ соответствовал не только сегодняшнему дню, но был актуален через десятки лет.