Аналитик Юлия Абухович: Белорусские женщины - это бриллиант нашей республики

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил 2026 год Годом белорусской женщины. Цель указа - формирование национального образа женщины-труженицы, популяризация роли женщин в сохранении и развитии общества.

Аналитик Юлия Абухович в студии "Первого информационного" отметила, что это очень правильное и своевременное решение. Потому что в эпоху турбулентности, во время страшных разломов, все, что ложится на плечи государства, прежде всего ложится на плечи женщины.