3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
Аналитик Юлия Абухович: Белорусские женщины - это бриллиант нашей республики
Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил 2026 год Годом белорусской женщины. Цель указа - формирование национального образа женщины-труженицы, популяризация роли женщин в сохранении и развитии общества.
Аналитик Юлия Абухович в студии "Первого информационного" отметила, что это очень правильное и своевременное решение. Потому что в эпоху турбулентности, во время страшных разломов, все, что ложится на плечи государства, прежде всего ложится на плечи женщины.
"Это мать, дочь, жена - те, кто будет тылом у мужчин, которые будут идти вперед и обеспечивать нашей стране процветающее будущее. Женщина - наша сила. И то, что это Год женщины, это замечательно, потому что белорусские женщины - драгоценность, бриллиант нашей республики", - отметил она.