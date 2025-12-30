Если Зеленского не переизберут, он автоматически превращается в опасного свидетеля для короля Карла, потому что британская разведка им крутит, как хочет. Вплоть до того, что охрана Зеленского (если это охрана, а не конвой) состоит из представителей британских сил специальных операций. У него положение поднадзорного британских спецслужб. Таким мнением в программе "Это другое" поделился Александр Артамонов, российский экс-разведчик, военный эксперт, аналитик и писатель.

Это другое | Террористическая атака на резиденцию Путина: Зеленский подписал себе приговор? Коэффициент полезного действия очередных переговоров Трампа и Зеленского приблизился к нулю. В ночь на 29 декабря киевский режим предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области. Как это повлияет на продолжение переговоров о мире - пока никто не знает, но пока Украина отрицает такую агрессию, лидеры многих стран высказываются в отношении таких действий Украины негативно. На террористическую атаку уже отреагировала и Россия, и Соединенные штаты. Трампу, конечно, такой предновогодний плевок в лицо от Зеленского не понравился. 30.12.2025 22:15

С другой стороны, Зеленский может поведать очень много чего интересного для Трампа в рамках его борьбы с демократами, отметил он. "У Трампа своя борьба, ему надо любыми путями показать, как плохо себя вел Байден у власти, что конкретно они творили в Украине, как они там создавали предприятия и выводили на эти предприятия миллиарды на счета. Естественно, Зеленский может дать такие признательные показания. Поэтому, получается, он между Сциллой и Харибдой", - считает он.

Александр Артамонов:

"Уйди он, британцы будут заинтересованы в его ликвидации, а американцы будут заинтересованы в том, чтобы взять под стражу на совершенно законных основаниях через НАБУ и САП. И после этого, неважно на какой территории (в Украине или не в Украине) они проведут процесс и выяснят очень много чего интересного про деятельность семейства Байдена и про то, что там творилось в период мандата Байдена. И по этому поводу он мечется и пытается выторговать себе жизнь. Ведь это бессмысленно, потому что таких людей, как правило, как минимум не оставляют в том положении, когда они могут неожиданно заговорить".



Военный эксперт обратил внимание, что НАБУ и САП финансируются напрямую американцами. "200 млн долларов на это американцы выделили из своего бюджета. Службы эти не подчиняются киевским властям. Они подчиняются внешней инстанции. Сейчас они активизировались по той простой причине, что президент Трамп не может добиться от Зеленского понимания своей позиции. Позиция Трампа проста. Он как раз хочет каких-то территориальных договоренностей, вывода украинских войск и перехода к более или менее мирной практике переговоров. Действительно президент Трамп хочет добиться мира, но мира по-своему".