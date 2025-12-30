Артамонов: Переговоры по ЗАЭС - чисто коммерческие

российский экс-разведчик, военный эксперт, аналитик и писатель Александр Артамонов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9e9830a-ed06-43d1-979c-40e631a95271/conversions/27566ba0-658a-4f4a-8fea-8ecd69f34f5e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9e9830a-ed06-43d1-979c-40e631a95271/conversions/27566ba0-658a-4f4a-8fea-8ecd69f34f5e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9e9830a-ed06-43d1-979c-40e631a95271/conversions/27566ba0-658a-4f4a-8fea-8ecd69f34f5e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9e9830a-ed06-43d1-979c-40e631a95271/conversions/27566ba0-658a-4f4a-8fea-8ecd69f34f5e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Когда у американцев всплывает тема Запорожской атомной электростанции, то речь идет об активах США. Очень много недвижимости на территории бывшей Украины, территории, находящейся под контролем Зеленского и его клики. Об этом в программе "Это другое" рассказал российский экс-разведчик, военный эксперт, аналитик и писатель Александр Артамонов.

Американцы будут заинтересованы в переговорах, потому что получается, что они хотят снабжать электроэнергией те объекты, которые им же и принадлежат. "Это чистой воды коммерческие переговоры по ЗАЭС, - заверил он. - Вторая составляющая коммерческих переговоров со стороны США - это майнинг. Т.е. желание создать некую гиперферму и зарабатывать на криптовалюте, чему Россия совершенно не противится, потому что РФ всегда готова пойти на какие-то выгодные ей коммерческие условия, не более того. Но не вопреки государственным интересам и продвижению нашей армии вперед".

Аналитик напомнил, что Российская Федерация признала 4 региона в составе России. "Эти регионы являются частью российской территории по Конституции. Президент России не изобретал Конституцию. Он должен быть ее хранителем. Если эти регионы отныне являются частью России, то армия во главе с главнокомандующим должны приложить все усилия, чтобы была сохранена территориальная целостность России. Для нас есть примат (т.е. превосходство) национального права над международным, как у всех стран (кроме Германии и Японии). Всегда национальное право превалирует над международным (кроме побежденных стран). По нашему национальному российскому праву Дума, Совет Федерации, верхняя и нижняя палаты парламента проголосовали за территориальную совместность России с новыми регионами. Даже если кто-то захочет поменять сейчас это, он просто не сумеет", - пояснил Александр Артамонов.