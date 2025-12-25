Атмосфера светлого праздника Рождества царит в костеле Святого Франциска Ассизского в Минске

Западные христиане празднуют Рождество Христово. С праздником соотечественников поздравил Президент Беларуси. Сокровенность Рождества приносит духовную радость, объединяет в молитве и напоминает о том, что жизнь является бесценным даром, отметил Александр Лукашенко.

25 декабря в костелах Беларуси проходят торжественные богослужения и совместные молитвы. Верующие после Сочельника собрались в храмах, чтобы поделиться радостью прихода в мир Спасителя. Люди пришли на богослужения с верой в лучшее, со светлыми мыслями и словами.

Костел Святого Франциска Ассизского один из самых молодых в белорусской столице. Он находится в микрорайоне Новая Боровая. Костел был освящен и открыл свои двери в 2023 году, но сам приход действует с 1992 года, потому рождественские традиции здесь глубокие.

На сегодняшнюю мессу собралось много людей разных поколений. Сила веры передается от дедушек и бабушек детям, внукам и правнукам.

Костел Святого Франциска Ассизского опекают монахи братья капуцины.

"Сегодняшний праздник - это знак того, что Бог не какой-то далекий и безразличный к людям, а наоборот близкий. Он хочет быть рядом с нами, в нашей жизни, какой она есть - с ее сложностями и заботами, ведь Бог желает нам добра и не хочет, чтобы мы были одни", - сказал священник Иван Садовский.

Он пожелал всем почувствовать присутствие Бога, а также радости и надежды не только в праздничные дни, но и на протяжении всего года.

Праздновать Рождество Христово в приходе Святого Франциска Ассизского начали задолго до 25 декабря. Здесь провели благотворительную акцию "Помоги святому Николаю наполнить рождественские сани", обратившись к прихожанам с призывом помочь собрать подарки, а направили их в спецшколу-интернат в Осиповичах.