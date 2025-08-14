Атмосферное открытие летней смены для ребят из Башкортостана прошло в "Зубренке"

Беларусь и Башкортостан расширяют сотрудничество, причем не только в производственной и торговой сферах, но и в социокультурной. Стороны активно осуществляют взаимный обмен группами школьников для отдыха в детских лагерях двух стран.

Ребята из Башкортостана сегодня ночью прибыли в Беларусь. Здесь, на территории лагеря "Зубренок", они проведут 14 дней летних каникул. С ответным визитом белорусские школьники сейчас находятся в Башкортостане.

Белорусские школьники - 20 детей из семей сотрудников Минского автомобильного завода, которые знакомятся с историей и традициями братской для Беларуси республики. Ребята уже успели посетить этнопарк "Терра", Белорусский историко-культурный центр и музей имени Шаляпина. И этот оздоровительный тур только набирает обороты.

В это время в детском лагере "Зубренок" Смолевичского района, что находится в ведомстве автозавода, принимают международную профильную смену "Сила единства". Такой обмен призван укрепить связи между народами и выстроить новые гуманитарные мосты.

Константин Климин, представитель Башкортостана при торговом представительстве России в Беларуси:

"Такие обмены действительно нужны и важны. Для нас это первый подобный опыт, и мы надеемся, что в следующем году сможем его расширить. Думаю, что дети из Башкортостана, находясь в этом прекрасном месте, наберутся сил и ярких эмоций".

Программу пребывания в Беларуси для ребят подготовили насыщенную и разностороннюю. Впереди посещение исторических мест, в том числе мемориального комплекса "Хатынь", "Кургана Славы", а также Мирского и Несвижского замков. Побывают на одном из крупнейших предприятий нашей страны, где увидят, как собирают грузовики.

Дарья Вишневская, педагог-организатор оздоровительного лагеря "Зубренок":

"Для нас очень важно, что именно в эту пятую, завершающую, смену мы принимаем гостей. Мы тщательно готовились к их приезду и постарались сделать программу такой, чтобы они смогли почувствовать себя частью нашего лагеря, частью нашей семьи, полностью погрузиться во все мероприятия, которые проходят у нас, и стать их участниками".

В составе группы от Башкортостана - самые талантливые и активные представители молодого поколения республики.

Галим Фазлетдинов, участник международной профильной смены "Сила единства":

"Когда мы заехали, нас на вокзале встретили в белорусских нарядах, угостили хлебом с солью, все понравилось. Отвезли нас, хорошо и в лагере встретили, под музыку, с аниматорами".

Арслан Крымчурин, участник международной профильной смены "Сила единства":

"Предоставили нам такую возможность побывать здесь, подарили нам такой хороший отдых. И я в большом предвкушении, на самом деле, от этой смены. Надеюсь, что все пройдет отлично".

Матвей Остапенко, участник международной профильной смены "Сила единства":

"От Башкортостана сюда поехало очень много творческих личностей. Лично я танцор, занимаюсь народными танцами уже 4 года. Есть спортсмены, певцы".