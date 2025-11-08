Польские фермеры раздали свой урожай бесплатно, власти все равно требуют уплаты налогов

Трактор в поле. Скриншот видео телеканала СТВ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6921631-94db-4247-b121-a53e0560a088/conversions/af55c4fa-d7ce-4e10-9a9a-1673373166df-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6921631-94db-4247-b121-a53e0560a088/conversions/af55c4fa-d7ce-4e10-9a9a-1673373166df-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6921631-94db-4247-b121-a53e0560a088/conversions/af55c4fa-d7ce-4e10-9a9a-1673373166df-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6921631-94db-4247-b121-a53e0560a088/conversions/af55c4fa-d7ce-4e10-9a9a-1673373166df-xl-___webp_1920.webp 1920w

Власти Польши обязали заплатить налоги фермеров, раздававших овощи бесплатно. Об этом рассказали в эфире телеканала СТВ.

Польские аграрии отказались везти выращенное на рынки из-за низких закупочных цен и начали раздавать фрукты и овощи безвозмездно. Однако Министерство финансов страны постановило, что фермеры должны заплатить налоги. Ситуация обострилась из-за дешевой продукции из Украины. Местные аграрии в итоге оказались в минусе.

"У правительства Дональда Туска есть большая проблема - финансовая дыра в госбюджете. В один день может произойти так, что нечем будет платить зарплаты и пенсии. Медицина уже страдает. Поэтому сейчас министр финансов должен найти эти деньги любой ценой. В том числе выжать максимум из и без того убыточных фермеров", - отметил польский журналист-расследователь Петр Ништор.

Министр сельского хозяйства Польши в ситуацию решил не вмешиваться. Он оставил решение вопроса на откуп Минфину.

"Бюджет сельского хозяйства Польши был запланирован на следующий год с дефицитом в 9 млрд злотых. Более того, даже на уровне ЕС Туск не имеет возможности получить поддержку для фермеров. С 2028 года все фонды Брюсселя для сельского хозяйства будут уменьшаться на 1,5 млрд евро ежегодно", - подчеркнула депутат Сейма Польши, представитель партии "Право и справедливость" Анна Гембицкая.

Польские поля сильно пострадали из-за непогоды нынешним летом. За испорченный урожай компенсации от государства фермеры практически не получили.