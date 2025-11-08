В Беларуси истекают сроки перерегистрации индивидуальных предпринимателей в юрлица. С нового года ИП смогут заниматься только определенными видами деятельности - перечень принят еще в прошлом году. Тем же, кого в списках не оказалось, предложили масштабировать бизнес или выбрать разрешенный вид деятельности.

150 километров от Минска. Хотите верьте, хотите нет, а торговля в местном магазинчике агрогородка Моисеевщина идет так бойко, что столица позавидует. И есть в этом маленьком бизнесе особый деревенский шарм.

Словом, здесь все - свои, родные. Хозяйка не только знает каждого местного жителя, все просьбы и желания угадывает с полуслова. А еще обсудить новости, спросить между делом о личном, что-то передать родным, которые зайдут сюда попозже. Так бывает лишь в деревне. И если спросить, как на селе да без магазина, невозможно, скажут местные.

Валентина, житель аг. Моисеевщина:

"Близко, а самое главное - все, что нужно, можно купить. Не только продукты, но и промтовары, и даже для строительства можно заказать - привезут".

Янина в одном лице и заведующая, и учредитель, и продавец. В статусе ИП еще с 2003-го. Дела здесь, в Моисеевщине, шли неплохо, и хозяйке предложили расширяться в деревеньках по соседству - мол, люди будут только рады. Вот так, шаг за шагом появилось аж 4 магазина. А раз вырос бизнес, рос и штат работников.

Янина Гасподарик, учредитель частного торгового унитарного предприятия:

"Я считаю, что надо развиваться дальше. Это моя политика. Предприниматель предпринимателем, но когда открывается больше магазинов, я считаю, что нужно предприятие делать. Бесшовного перехода не надо бояться. Потому что даже легче в чем-то".

В топ-3 видов деятельности - оптовая и розничная торговля, автоперевозки

Торговля как раз стала одним из самых популярных видов деятельности, которые вошли в статистику перерегистрации предпринимателей в юрлица. И многие затягивать не стали. Хотя, как известно, бизнес никто не торопил. Чтобы определиться, как работать дальше, ИП отвели больше года.

Предпринимателю, который, как Янина, решил масштабировать бизнес, предложили суперусловия - "бесшовный" переход: когда сменить статус на юрлицо можно "день в день", при этом сохранить все права и обязательства. Минимум рисков и главное - фактически непрерывность работы.

Янина Гасподарик, учредитель частного торгового унитарного предприятия:

"Все документы от ИП перешли в юрлицо. Кассы надо было поменять, а печати три дня делаются. Пока пришли печати, документы... Закрылись только на недельку".

ИП предложен бесшовный переход в юрлицо

Столичный "ритм" жизни сроки перехода ИП в юрлицо вовсе не затягивает. Александр, учредитель туркомпании, только оттуда. На днях он прошел все процедуры, смело заверяет: "Смена формы собственности в нынешних реалиях - минутное дело".

Александр Северинов, учредитель туристической компании:

"Честно вам скажу, сначала было очень страшно, я думал, это очень долго. Вот реально, это по-хорошему шок. Потому что, когда я зашел к ним в четверг, мне написали короткую бумажку, там три пункта. Если бы у меня был устав, я бы уже вышел со свидетельством. Везде, где я обращался, все подробно объясняют. Я успел в банк съездить. Новое юридическое лицо - нужен новый счет. 15 минут, и новый счет открыт. С сегодняшнего дня можно работать".

Так что теперь можно не только продавать чужой турпродукт, но и создавать свой, возить туристов, привлекать новых работников и смело делать, как в случае Александра, большой семейный бизнес. Более 3 тысяч белорусских ИП уже прошли перерегистрацию и работают в новом статусе - юрлица.

Минэкономики напоминает: сроки истекают. Возможно ли продление? Министр, похоже, непреклонен.

Факт Сроки перехода ИП в юрлица продлевать не будут

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Есть закон, закон принят, сроки определены. Самое главное, мы создали условия для того, чтобы реализовать это направление. Конечно, переносов никаких не будет, поэтому еще раз по возможности призываем всех не откладывать на последнюю дату перерегистрацию. Все органы регистрационные готовы, практика есть во всех регионах. Пожалуйста, приходите. Перерегистрируйтесь, у вас будет свое юридическое лицо".