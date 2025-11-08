В Таиланде автобус упал с холма - ситуацию с пострадавшими белорусами посольство держит на контроле

Посольство Беларуси во Вьетнаме, в зону ответственности которого входит Таиланд, находится в контакте с российскими коллегами в Таиланде и держит на контроле ситуацию с пострадавшими в результате ДТП белорусскими туристами. К работе по ситуации привлечнн офис Почетного консула Республики Беларусь в Бангкоке. По данным местной туристической полиции, авария произошла в провинции Канчанабури. В какой-то момент автобус перевернулся и упал с холма. Точные причины и обстоятельства происшествия выясняются.