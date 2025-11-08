Манойло: Белорусы выработали собственные технологии антимайдана

В 2020-м Беларусь пытались склонить к насильственной смене государственного строя и применить технологии цветной революции. Не пора ли Сербии обратиться к Беларуси за методичкой антишарпа, в программе "Актуальное интервью" спросили у политолога, профессора МГУ имени М.В. Ломоносова Андрея Манойло.

"Если бы я был на месте Вучича, то первое, что я бы сделал, я бы обратился к Александру Григорьевичу Лукашенко с просьбой передать опыт эффективного противостояния попыткам организации государственного переворота в форме цветных революций, - заявил он.

Андрей Манойло:

"Беларусь тогда показала высочайший класс защиты суверенитета. Впервые за очень долгое время нашлась страна, народ и руководство, которые выступили против всей мощи коллективного Запада, бросившего все свои ресурсы на то, чтобы сменить власть в Беларуси".

По его словам, в результате этой очень непростой борьбы Беларусь показала пример того, как следует противостоять современным цветным революциям. "И не просто пример, а в результате этой борьбы белорусы выработали собственные технологии антимайдана. Собственные технологии противодействия тем чрезвычайно опасным, гибридным по своей природе технологиям организации госпереворотов, которые разработал Запад, - подчеркнул политолог. - Запад считал, что это абсолютное оружие. Вот Беларусь поставила крест на этой уверенности Запада. И этот уникальный опыт не просто может сделать Беларусь главным экспортером в мире технологий по защите государственного суверенитета, он должен сделать Беларусь этим экспортером".

Актуальное интервью | Андрей Манойло Цветные революции: современные вызовы и опыт Беларуси. Андрей Манойло, политолог и профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, делится своим мнением о текущих волнениях в Грузии и Сербии, а также о методах противодействия внешнему давлению. - Каковы признаки применения технологий цветных революций в современных протестах? - Почему важен опыт Беларуси в противостоянии попыткам организации государственного переворота? - Как новое поколение влияет на политическую ситуацию в странах Восточной Европы? 13 часов назад