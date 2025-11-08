Идет жесткое прощупывание военно-политического потенциала РФ в Балтийском регионе - Булавко

МИД России недавно заявил о том, что страны НАТО в данный момент отрабатывают сценарий блокады Балтийского моря и Калининградской области. В западных СМИ и странах НАТО говорят о том, что Балтийское море должно быть внутренним морем НАТО и заблокировано для России. Насколько реалистичен на сегодняшний день сценарий блокады Балтийского моря и Калининградской области, в программе "Актуальное интервью" попросили прокомментировать депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолия Булавко.

"Как сценарий, вполне реалистичен, - сказал он. - Как руководство к действию, это фактически будет означать катастрофу как для Европы, так и для, скажем так, всего мира, наверное. Потому что это однозначно российская территория. И если будет осуществлена открытая блокада, то это "казус белли" (повод к войне - прим. ред.). Это очевидный повод для того, чтобы Россия использовала свои вооруженные силы для деблокады своей территории. Но хочется надеяться, что до этого не дойдет".

Парламентарий обратил внимание, Литва, даже бездумно перекрывая границу, сказала, что цели блокировать Калининград у нее нет. "Но по факту мы видим, что фуры, которые должны были следовать транзитом до Калининградской области, находятся, к сожалению, на территории нашей страны и не могут осуществить пересечение этой границы. Чем это закончится? Посмотрим. Скорее всего, очередным крахом той же Литвы, которая, я абсолютно согласен с мнением других экспертов, просто-напросто выпадет из существующего транзитного коридора, будут ездить через Польшу. Польша с удовольствием на это пойдет, потому что любой транзит - это деньги. А Литва очередной раз будет просить у Евросоюза какие-то транши, теперь уже не только на пресловутую стену дронов, на защиту от какого-то виртуального агрессора, от каких-то беженцев, а вполне на реальные цели поддержания хоть как-то своей экономики", - предположил депутат.

"Второй вопрос. Брюссель пойдет на это? Ведь гораздо выгоднее вкладываться в военную инфраструктуру. От нее, во-первых, и отщипнуть проще, во-вторых, она доходы приносит больше, нежели какие-то вопросы, связанные с экономикой или социальной политикой, пусть и вроде бы как бы союзника, но тем не менее маленькой страны, которая погоду в Европейском союзе особо и не делает", - подчеркнул он.