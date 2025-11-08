3.68 BYN
Беларусь на выставке в Шанхае презентует научный и инженерный потенциал
Беларусь продолжает двигаться по пути развития и созидания с надежными партнерами. Наш потенциал сейчас масштабно представлен на крупнейшей выставке импорта в Шанхае.
Белорусская совместная экспозиция научно-технических организаций учреждений образования на павильоне "Высокотехнологическое оборудование и информационные технологии" представила научные инженерные разработки, которые могут представлять интерес для современных технологий, - отметил глава делегации Министерства образования заслуженный деятель науки Беларуси, директор Института ядерных проблем Белорусского государственного университета Сергей Максименко.
"Это современные материалы, медицинские препараты нового типа, которые прошли аттестацию в Республике Беларусь, но пока не вышли на рынок, - рассказал он. - Если говорить об институте ядерных проблем, который я возглавляю, у нас довольно обширные связи с Китайской Народной Республикой. Выполняется несколько контрактов с Пекином и Харбином, с другими ведутся переговоры или подписываются соглашения. В этом плане наше присутствие здесь вполне оправдано и мы с удовольствием видим, что это вызывает интерес".
Отвечая на вопрос, как университетская наука помогает укреплять стратегическое всестороннее партнерство с китайским народом, Сергей Максименко отметил, что Белорусский государственный университет, все университеты Республики Беларусь, все институты научно-исследовательские, которые есть в составе министерства, вносят весомый вклад в развитие международного научно-технического сотрудничества. Это происходит через прямые контракты с Китайской Народной Республикой, через различные конкурсы, которые проводит Белорусский фонд фундаментальных исследований, через программы Союзного государства. Все вместе это составляет тот фронт работ, который мы предъявляем нашим партнерам. Тот факт, что наше сотрудничество вносит финансовый вклад в развитие наших институтов, нашего университета, говорит сам за себя", - подчеркнул он.