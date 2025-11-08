Беларусь на выставке в Шанхае презентует научный и инженерный потенциал

Беларусь продолжает двигаться по пути развития и созидания с надежными партнерами. Наш потенциал сейчас масштабно представлен на крупнейшей выставке импорта в Шанхае.

Белорусская совместная экспозиция научно-технических организаций учреждений образования на павильоне "Высокотехнологическое оборудование и информационные технологии" представила научные инженерные разработки, которые могут представлять интерес для современных технологий, - отметил глава делегации Министерства образования заслуженный деятель науки Беларуси, директор Института ядерных проблем Белорусского государственного университета Сергей Максименко.

"Это современные материалы, медицинские препараты нового типа, которые прошли аттестацию в Республике Беларусь, но пока не вышли на рынок, - рассказал он. - Если говорить об институте ядерных проблем, который я возглавляю, у нас довольно обширные связи с Китайской Народной Республикой. Выполняется несколько контрактов с Пекином и Харбином, с другими ведутся переговоры или подписываются соглашения. В этом плане наше присутствие здесь вполне оправдано и мы с удовольствием видим, что это вызывает интерес".

