В белорусской армии готовят операторов БПЛА с учетом опыта СВО и вооруженных конфликтов
Актуальность применения беспилотников возрастает с каждым днем. В белорусских Вооруженных Силах выработана собственная система подготовки специалистов, которая учитывает опыт как специальной военной операции, так и других вооруженных конфликтов. Задача Главнокомандующего – обеспечить максимальный охват военнослужащих, способных управлять боевыми дронами.
Денис Дудкин, начальник отдела управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов ВС Беларуси:
"Практика показывает, что хорошо подготовленный оператор способен уничтожать технику противника на значительном удалении, а 60-70 хорошо подготовленных расчетов могут двигать линию фронта. Создаются так называемые килл-зоны, где невозможна эвакуация, доставка провизии и поставка боекомплекта. Наша система подготовки выстроена таким образом, чтобы сначала дать первоначальную подготовку, в дальнейшем операторы ее совершенствуют в рамках курса боевой подготовки и в ходе слаживания подразделений".
80 % времени обучения оператора дрона - это работа на авиасимуляторах, важный фактор и техническая подготовка. Затем идет практика.