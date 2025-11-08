В Германии автобус врезался в пешеходов

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34f7946e-c6e4-43c1-b3d4-9b7ad1b0bc09/conversions/722db388-e2d3-4c4d-9bec-f79dfc87fff6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34f7946e-c6e4-43c1-b3d4-9b7ad1b0bc09/conversions/722db388-e2d3-4c4d-9bec-f79dfc87fff6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34f7946e-c6e4-43c1-b3d4-9b7ad1b0bc09/conversions/722db388-e2d3-4c4d-9bec-f79dfc87fff6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34f7946e-c6e4-43c1-b3d4-9b7ad1b0bc09/conversions/722db388-e2d3-4c4d-9bec-f79dfc87fff6-xl-___webp_1920.webp 1920w

На юго-западе ФРГ рейсовый автобус по неизвестной пока причине съехал с дороги на тротуар и врезался в группу прохожих, погибла 34-летняя женщина. Как сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию SWR, около 10 человек получили травмы.

Инцидент произошел около 13:30 по местному времени (15:30 по минскому времени) в городе Вайль-ам-Райн (федеральная земля Баден-Вюртемберг) недалеко от границы со Швейцарией. Автобус столкнулся с несколькими машинами и вылетел на тротуар. Три человека госпитализированы. Были задействованы два спасательных вертолета.

Пока обстоятельства происшедшего неизвестны, но полиция исходит из того, что речь идет о несчастном случае, а не о теракте.