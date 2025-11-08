Литва закрыла границу, а теперь хочет взыскать с Беларуси потери своих перевозчиков

Как только Литва откроет границу, все грузовые автомобили смогут вернуться домой в порядке живой очереди. В МИД прокомментировали заявления официальных литовских лиц в СМИ о якобы "отказе" в возвращении литовских фур с территории Беларуси.

Наша страна никому ничего не запрещала. Есть граница и установленный порядок ее пересечения. В настоящее время граница закрыта по решению литовской стороны, и именно на ней лежит ответственность за ее отмену. Как только Литва откроет границу, все грузовые автомобили смогут вернуться домой в порядке живой очереди.

Но Литва вновь выступает с угрозами. На этот раз наша соседка грозит запретить перевозки белорусских грузов и по железной дороге. Да, видимо, власти этой страны подсчитали экономические потери от своих решений, а именно от блокировки пограничных пунктов, и этого им оказалось мало.

Одним словом, провокации и попытка манипулировать закрытием границ - мастер-класс от литовских властей.

Литва решила взыскать с Беларуси ущерб, который несут литовские перевозчики

Чудеса политической эквилибристики от нашей соседки из Прибалтики. Когда Литва в одностороннем порядке хлопнула дверью на границе с Беларусью, в Вильнюсе, видимо, рассчитывали на эффектную политическую позу, но не подумали о том, кто останется снаружи и кто потом за ремонт платить будет. А потому в итоге Вильнюс загнал себя в "позу зю", которая вместо оваций собирает заторы на дорогах, убытки у перевозчиков и недоумение у соседей.

Водитель фуры (Молдова)

Водитель фуры (Молдова):

"Решение Литвы - это не то, что жестоко, они должны предупреждать: закрываем или оставляем, у нас другой дороги нет. Мы через Литву или Латвию идем транзитом, мы не идем на Литву, мы идем домой".

После того как в Беларуси застряли около 5 тысяч литовских грузовиков и полуприцепов, перевозчики страны потребовали от правительства Литвы принять срочные меры в связи с критической ситуацией. Литовские транспортные компании уже называют последствия закрытия границы со стороны их же государства катастрофическими. Убытки, которые они понесут, могут составить до миллиарда евро. Перевозчики потребовали от правительства четкого плана по разрешению данной ситуации и даже пригрозили протестами.

Лариса Ржондовская, главный редактор издания "Новое медиа", автор проекта "Дорогая хурма", блогер (Россия)

Лариса Ржондовская, главный редактор издания "Новое медиа", автор проекта "Дорогая хурма", блогер (Россия):

"Есть такая логика, если тебя незаслуженно обидели, вернись и заслужи. Я бы вот, честно, конечно, таким, как я, власть в руки не дают, но я бы смеха ради начала бы начислять пеню за простой фур у вас на территории. Вот парковка. Сколько стоит она? Я не знаю, там, 10, 20, 30, 50 в сутки. Вот у вас количество фур, у нас стоит охранник, мы вам протираем стекла и так далее и тому подобное. Потому что свою ересь они гнать все равно будут. Мы здесь даже не задаем вопросы, будут ли они делать так, чтобы выставить Беларусь виноватой. Будут! Со стопроцентной вероятностью! Но раз уж будут, то можно эту клоунаду уже доводить до совершенно абсурдного состояния. Фуры стоят, место занимают. Они в любом случае какой-то совершенно сумасшедший визг опять поднимут. Здесь даже сомнений нет. Поэтому клоунада, значит, клоунада. Можно сидеть там гаденько хихикать и предоставлять возможность какую-то своим силовикам поразвлечься, почему нет".

Водители не могут вернуться домой, грузы простаивают, а компании теряют контракты. Вильнюс ищет виноватого. И, как водится, находит его не в зеркале. Ведь кто еще виноват, если не тот, кто остался по ту сторону закрытого шлагбаума? Литва заявила, что хочет взыскать с Беларуси ущерб перевозчикам, который сама же им и нанесла. Вильнюс недоволен, что Минск по первому требованию не открывает пункт пропуска "Бенякони" и теперь призывает своих перевозчиков собирать информацию о понесенных ими убытках, которые после оценки правовых возможностей якобы могут быть взысканы с Беларуси или контролируемого ею имущества. Об этом заявил советник премьера Игнас Добровольскас. И тут стоит напомнить официальному Вильнюсу, что именно он в одностороннем порядке и без предупреждения закрыл границу с Беларусью.

Соломон Бернштейн, блогер, политический аналитик (Латвия)

Соломон Бернштейн, блогер, политический аналитик (Латвия):

"Конечно же, можно ожидать перекладывания ответственности. Это нормальные правила двойной игры. И вообще, нам же сказали, Джордж Буш, по-моему, сказал, что мы строим мир, основанный на правилах. И как-то так совершенно случайно получилось, что из всех 190 с небольшим государств на планете мы разбились на две группы. Для одних есть правила нерушимые, а для других правила, скорее, походят на рекомендации, желательные к исполнению. И теперь мы видим, что система эта рухнула, начиная, наверное, с 2014 года, когда мы поняли абсолютную недоговороспособность и нерукопожатность тех, кто называет себя цивилизованным миром. Как договариваться с теми, кто эти самые договора постоянно нарушает?"