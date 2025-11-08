Манойло: Ни одна цветная революция не может существовать без источника внешнего финансирования

Сегодня снова наблюдается целая волна попыток цветных революций в мире. Насколько активно пользуются методичками цветных революций, в программе "Актуальное интервью" рассказал политолог, профессор МГУ имени Ломоносова Андрей Манойло.

По словам эксперта, в Грузии и Сербии есть явные признаки применения технологий организации цветных революций. "В современном мире ни одно стихийное массовое выступление не может быть по-настоящему стихийным. Для того чтобы обычного человека, обывателя, независимо от того, активный он гражданин или неактивный, привести на площадь для участия в каких-то массовых, якобы стихийных мероприятиях, надо его взять за руку и привезти. Сам он не пойдет. Мы видим массовые выступления недовольных действующим режимом в Сербии, где собирается толпа в 30-40 тысяч человек. Это, по меркам того же Белграда, довольно приличные цифры, ни о какой стихийности речи быть не может. За этим стоит система, которая организована по лекалам предыдущих цветных революций, в том числе и по лекалу, по которому Запад пытался организовать государственный переворот в Республике Беларусь в 2020 году".

В Сербии система управляет протестными группами, мобилизует их и координирует действия любых протестных групп и потоков, отметил политолог. "Там есть специалисты даже среди студентов студенческого движения, которое вышло на передний план. Это специалисты, прошедшие подготовку на Западе по системной дестабилизации политической ситуации в различных странах и по применению технологий цветных революций, - отметил он.

Андрей Манойло предположил, что, вероятно, их не готовили под организацию цветной революции конкретно в Сербии. "Но когда эти процессы в Сербии начались, пришли деньги из-за рубежа для того, чтобы эти процессы быстро развивались (потому что ни одна цветная революция не может существовать без источника внешнего финансирования), тогда эти специалисты, студенты, которые где-то прошли полусетевые, полуочные курсы, оказались очень кстати. И это мы в Сербии как раз и видим", - пояснил он.

Политолог обратил внимание на то, что сейчас наблюдается резкий всплеск политического применения технологий цветных революций. В Грузии эти технологии проявлялись явно, в Сербии эти технологии тоже проявляются явно, но они растянуты на какой-то невообразимый срок: два года там уже цветная революция идет, и до сих пор она не достигла своего результата, считает эксперт.

Андрей Манойло:

"За этими событиями мы как-то пропустили минимум три цветные революции на Глобальном Юге: цветная революция в Непале, попытка организации цветной революции в Марокко и еще в ряде стран. Эта цепочка почему-то осталась за рамками и за кадрами. А это применение новых технологий, ориентированных, кстати говоря, на новую социальную страту, на поколение Z, которое успело подрасти и сформировать в своей среде активную политическую позицию".