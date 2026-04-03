Авиаперевозчик Ryanair может отменить десятую часть рейсов на неопределенный срок

Руководитель Ryanair, ведущего европейского лоукостера, объявил, что его компания может отменить на неопределенный срок десятую часть своих рейсов. Перевозчик является крупнейшим в Старом Свете: в позапрошлом году он перевез 200 млн пассажиров.



Причина нынешнего сокращения рейсов - в проблемах с топливом. За месяц тонна авиакеросина подорожала более чем вдвое. Но и это не главная проблема: даже втридорога керосин купить становится проблемой. К настоящему моменту перевозчики отменили около 15 тысяч рейсов.