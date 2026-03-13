3.73 BYN
Авиация МЧС помогает искать повреждения теплосетей Минска с помощью тепловизоров
Мониторинг теплосетей с воздуха с помощью авиации МЧС: вертолеты Ми-8 с тепловизорами на борту облетают Минск ночью, чтобы зафиксировать аномалии и составить карту повреждений подземных коммуникаций после зимы.
После 15 часов полетов (именно столько нужно, чтобы охватить весь город сверху) данные передадут инженерам теплосетей, которые приступят к устранению повреждений.
Антон Данченко, командир воздушного судна авиации МЧС Беларуси:
"Мы будем проводить тепловую аэросъемку теплотрасс города Минска на высоте 600 м. Летаем галсами, проходим всю площадь столицы. Данный вид работ мы выполняем более 10 лет. Это позволяет качественно подготовиться к новому отопительному сезону, выявить утечки в теплотрассах и в дальнейшем использовать на 100 % энергию, подаваемую в город".
Такая погода - идеальная для подобного вида работ. Поэтому завершить полеты планируют за три дня.