Авиация МЧС помогает искать повреждения теплосетей Минска с помощью тепловизоров

Мониторинг теплосетей с воздуха с помощью авиации МЧС: вертолеты Ми-8 с тепловизорами на борту облетают Минск ночью, чтобы зафиксировать аномалии и составить карту повреждений подземных коммуникаций после зимы.

После 15 часов полетов (именно столько нужно, чтобы охватить весь город сверху) данные передадут инженерам теплосетей, которые приступят к устранению повреждений.

Антон Данченко, командир воздушного судна авиации МЧС Беларуси:

"Мы будем проводить тепловую аэросъемку теплотрасс города Минска на высоте 600 м. Летаем галсами, проходим всю площадь столицы. Данный вид работ мы выполняем более 10 лет. Это позволяет качественно подготовиться к новому отопительному сезону, выявить утечки в теплотрассах и в дальнейшем использовать на 100 % энергию, подаваемую в город".

Антон Данченко, командир воздушного судна авиации МЧС Беларуси