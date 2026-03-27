топливный бак в авто. Фото БЕЛТА

Автомобильное топливо в Беларуси с 28 марта подорожает на 4 копейки. Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

С учетом глобального роста котировок на нефть и нефтепродукты на мировом рынке и как следствие роста цен на нефть для белорусских НПЗ, а также увеличения логистических издержек, концерн "Белнефтехим" проводит поэтапную корректировку розничных цен на автомобильное топливо.

С 28 марта 2026 года уровень предельных максимальных розничных цен на моторное топливо на АЗС Беларуси изменится на 4 копейки и составит: на АИ-92 - 2,54 рубля, АИ-95 - 2,64 рубля, АИ-98 - 2,86 рубля, дизельного топлива - 2,64 рубля.