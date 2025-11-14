Смотреть онлайнПрограмма ТВ
БАМАП призвала LINAVA начать прямой диалог, чтобы избежать ущерба для бизнеса

Белорусские автомобильные перевозчики так же, как и их литовские партнеры, несут экономические потери из-за ситуации, сложившейся на границе.

Белорусская ассоциация международных автомобильных перевозчиков - БАМАП - обратилась к руководству Литовской ассоциации перевозчиков с предложением начать прямой диалог, чтобы избежать ущерба для бизнеса обеих сторон и вернуть экономическую логику.

Общество

Литвагрузоперевозки