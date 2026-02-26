3.75 BYN
Беларусь готовится к половодью и возможным подтоплениям
В Беларуси готовятся к периоду весеннего половодья. В ряде регионов страны ожидаются сезонные подтопления.
В Брестской области большая вода прогнозируется в Столинском, Пинском, Брестском и Малоритском районах. В Витебской области возможен подъем уровня воды в бассейнах рек Западной Двины и Днепра (включая Миорский и Верхнедвинский районы). Неблагоприятная гидрологическая обстановка может сложиться и в отдельных районах Гомельской и Минской областей: Гомельском, Добрушском, Березинском, Борисовском и Пуховичском.
Елена Зубченок, начальник отдела Республиканского центра по гидрометеорологии:
"В настоящее время характер погоды обусловил начало весенних процессов на реках южной и юго-западной части территории страны. Здесь началось таяние ледового и снежного покрова, за счет чего происходит рост уровней воды. Высота снега на территории бассейнов рек составляет как на нашей территории, так и в верховьях рек Днепра, Сожа и Западной Двины на территории Российской Федерации от 2 до 67 см с запасом воды до 150 мм, что больше обычного для этого времени года".
Спасательные службы продолжают контролировать обстановку. Сформированы оперативные группы, подготовлена техника. Ежедневно специалисты отслеживают гидрологическую ситуацию и при необходимости - корректируют планы действий.
В случае осложнения обстановки жителей оперативно проинформируют через СМИ и СМС-оповещения, а также обеспечат временным размещением в безопасных местах.