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Беларусь - интеллектуальная страна, и мы обязаны делать ставку на интеллект
Система образования должна сохранять социальную ориентированность, доступность образования, его высокое качество. Таким мнением в эфире "Первого информационного" поделился министр образования Беларуси Андрей Иванец.
По его словам, требования Президента в вопросах вступительной кампании неизменны на протяжении уже многих лет. "Мы прекрасно понимаем, что вопрос поступления в наши университеты касается каждой семьи, где есть выпускники, где есть абитуриенты, и во многом это определяет и жизненный выбор, и дальнейший путь. Поэтому, конечно, Президент лично уделяет самое непосредственное внимание проведению как выпускной, так и вступительной кампании", - сказал глава ведомства.
Андрей Иванец:
"Еще три года назад, когда вырабатывались новые подходы, прошло не одно совещание под руководством главы государства. Тогда спросили абсолютно у всех: и у родителей, и у учителей, безусловно, и у учащихся, насколько эта новая форма, которая сейчас уже фактически является привычной, себя оправдает".
"Сейчас мы можем сказать абсолютно точно, что введение централизованного экзамена позволяет в первую очередь решить задачу объективности, - уверен министр. - Потому что абсолютно все выпускники и все абитуриенты сдают соответствующие экзамены по единым заданиям, которые полностью соответствуют школьной программе, что тоже немаловажно и что Президент неоднократно подчеркивал. Потому что каждый школьник должен иметь возможность показать именно те знания, которые он получил во время обучения в школе".
До 11 июня будут известны результаты ЦЭ, 13 июня во всех школах Беларуси пройдут выпускные вечера, на которых ребята получат аттестаты, сертификаты участников ЦЭ и, соответственно, дальнейшую путевку в жизнь для поступления в колледжи и вузы.
"Беларусь - это интеллектуальная страна, и мы просто обязаны делать ставку на наш интеллект, на нашу молодежь, а для этого система образования должна сохранять именно социальную ориентированность нашего образования, доступность образования и его высокое качество. Поэтому отдельные поручения главы государства касались в первую очередь работы и наших вузов, и колледжей, и школ именно для того, чтобы каждый молодой человек смог получить то образование, с которым он сможет на протяжении дальнейшей жизни себя реализовать профессионально во благо нашей страны", - резюмировал министр.