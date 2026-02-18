"Беларусь втянута в экономическую войну" - Абухович о причинах просадки экономики в начале 2026-го

Открытость белорусской политики при обсуждении острых проблем и аспектов экономики на самом высоком уровне свидетельствует о стремлении нарастить темпы развития в условиях стремительно меняющейся международной обстановки. В этом уверены представители экспертного сообщества Беларуси.

Они отмечают, что жесткая риторика Президента страны Александра Лукашенко призвана мобилизовать граждан и весь госаппарат для успешной реализации программы социально-экономического развития. Самоуспокоенность недопустима и даже преступна.

О причинах просадки и своевременности совещания с правительством рассказала в интервью "Первому информационному" аналитик Юлия Абухович.

Одним из главных вопросов, прозвучавших в ходе обсуждения, стала причина столь жесткой и главное публичной критики Президентом работы правительства и других секторов. Традиционно подобные разборы полетов проходят за закрытыми дверями. Почему сейчас выбран иной формат?

Юлия Абухович напомнила о горьком опыте 2020 года. По ее словам, именно "кулуарность" и закрытость информации сыграли тогда злую шутку: "Президент недаром отмечал, что мы не должны забывать 2020 год. Именно то, что мы говорили в кулуарах, то, что народ наш не знал, что на самом деле происходит, привело к тому, что у нас зародились псевдооппозиции. И поэтому все вопросы с 2020 года было принято выносить на публичное обсуждение".

Аналитик Юлия Абухович

Ярким доказательством этого стали и состав приглашенных (не только члены правительства, но и представители предприятий), и прямая трансляция, позволившая каждому желающему услышать все из первых уст.

Эксперт подчеркнула, что такой подход крайне важен, поскольку граждане, в отличие от некоторых чиновников, оперирующих "средней температурой по больнице", видят реальный рост цен и другие проблемы. Сигналом того, что власть прислушивается к людям, стало, например, решение о переносе сроков повышения коммунальных тарифов на 1 марта 2026 года.

Еще на Всебелорусском народном собрании, где подводились непростые итоги года, Президент предупредил, что у нас нет времени на раскачку. Однако первый месяц нового года оказался провальным. Именно это, как пояснила Юлия Абухович, сделало совещание экстренно необходимым.

"Год был непростой, это несколько раз повторялось. Были предложены показатели на пятилетку. И уже тогда Президент сказал: собираемся работать. И тут мы заваливаем январь. Естественно, что это совещание очень своевременное", - добавила аналитик.

Всебелорусское народное собрание

Александр Лукашенко сознательно тянул время, надеясь, что статистика исправится, но чуда не произошло. Ключевой посыл встречи предельно ясен: если сегодня не расставить все точки над "i", под угрозой срыва оказывается не только текущий год, но и вся пятилетка.

Когда речь зашла о глубинных причинах "просадки" практически во всех секторах экономики, Юлия Абухович была предельно откровенна: "Мы сегодня находимся на войне, на экономической, слава богу, войне. И чтобы она не переросла в вооруженные столкновения, нам надо очень внимательно озираться по сторонам".

Ситуация, как отметил и сам Президент, крайне сложная. Страна находится под двойным прессом: санкционное давление Запада и объективные сложности у главного стратегического партнера - России.

Юлия Абухович поясняет, что сегодняшняя Москва вынуждена перестраивать свою экономику на военные рельсы. Это переформатирование ведет к перераспределению ресурсов, Беларусь как ключевой партнер неизбежно попадает "под раздачу". Именно этим объясняется недополученный промышленностью миллиард (российская сторона оказалась не в состоянии оплатить определенные группы товаров).

флаг России

Добавляет неопределенности и несогласованность цен на энергоносители. Хотя договоренности по газу есть, документ до сих пор не подписан, что создает серьезные риски для планирования.

Все это происходит на фоне глобальных тектонических сдвигов. Мир, который мы знали, эпоха глобализации, трещит по швам, уступая место фрагментации. В сложившихся условиях Беларусь, находясь под санкциями в компании почти 50 других стран, пытается не просто удержаться на плаву, но и развиваться, показывая пример выживаемости в экстремальных условиях.

Отдельный и, пожалуй, самый острый блок вопросов касался кадров. Почему глава государства вновь и вновь вынужден призывать чиновников "шевелиться" и браться за конкретные дела? Откуда берется самоуспокоенность и отсутствие внутреннего ощущения сопричастности к судьбе государства у тех, кто наделен властью?

По мнению эксперта, это действительно ключевая проблема, которая поднимается постоянно. Призыв Президента к мобилизации - это не требование работать на износ или совмещать три должности. Речь идет о мобилизации внутренней, о качественном выполнении своих прямых обязанностей.

заседание с рассмотрением отчета правительства Президенту Беларуси

Каждый чиновник, а тем более чиновник высокого ранга, - это лицо государства. И если каждый из них будет четко реализовывать себя в своей сфере ответственности, государственный механизм заработает без сбоев. Стоит одной "шестеренке" сбавить обороты, как начинает лихорадить всю систему.

Причина же успокоенности, как объяснила Юлия Абухович, кроется в достигнутой макроэкономической стабильности. Когда обеспечен рост доходов и в целом ситуация выглядит благополучной, многие теряют бдительность. Чиновники перестают видеть и ощущать глубинные проблемы, не примеряют их на себя и не принимают превентивных мер.