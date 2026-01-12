Беларусь ожидают сильные морозы: местами ночью до -30 °С, прогнозируется снег и гололедица

"На 15 января преимущественно в западных и центральных районах прогнозируется снег, слабая метель, усиление южного ветра по району до 14 м/с. В ночные часы по Брестской и Гродненской областям местами будет сильный снег. Температура воздуха ночью составит от минус 6 градусов по западу до минус 20 по востоку. При этом в восточных регионах в ночные часы возможно понижение температуры до минус 26-30 градусов. В Гродненской и Брестской областях на стыке с Минской возвышенностью ситуация на дорогах в ночные и утренние часы может быть сложной".