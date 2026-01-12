3.70 BYN
Беларусь ожидают сильные морозы: местами ночью до -30 °С, прогнозируется снег и гололедица
Ситуация на дорогах Беларуси в ближайший дни останется сложной. Снежный циклон уходит, но морозы наступают. Готовимся к сильному холоду.
Уже 12 января на территорию страны начали поступать арктические воздушные массы. В середине января синоптики прогнозируют дальнейшее понижение температуры.
13 января ночью обещают местами минус 22 градуса, днем до минус 15 градусов.
К 14 января в отдельных районах ночью температура воздуха опустится до минус 30. Для января такой характер погоды на 7-13 градусов ниже климатической нормы.
Виктория Матвеенко, ведущий инженер-синоптик отдела долгосрочных прогнозов службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
"На 15 января преимущественно в западных и центральных районах прогнозируется снег, слабая метель, усиление южного ветра по району до 14 м/с. В ночные часы по Брестской и Гродненской областям местами будет сильный снег. Температура воздуха ночью составит от минус 6 градусов по западу до минус 20 по востоку. При этом в восточных регионах в ночные часы возможно понижение температуры до минус 26-30 градусов. В Гродненской и Брестской областях на стыке с Минской возвышенностью ситуация на дорогах в ночные и утренние часы может быть сложной".
Такие морозы требуют определенных мер безопасности. Предпочтение стоит отдавать нескользящей обуви без каблука, передвигаться нужно мелкими шагами и ограничить время пребывания на улице.
Водителям следует снижать скорость и держать дистанцию. На дорогах по утрам будет туманно, местами со снегом и гололедицей.