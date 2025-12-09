3.77 BYN
"Беларусь помнит": в Минске наградили юных хранителей памяти
В Минске наградили самых активных участников республиканской акции "Беларусь помнит". Торжественная церемония состоялась в Национальной библиотеке.
В конференц-зале Национальной библиотеки 9 декабря собрались 200 юных хранителей памяти со всей страны. Ребята получают заслуженные награды за участие в масштабном патриотическом проекте. На протяжении двух с половиной лет они создавали уникальный портал "Беларусь помнит.бел", который не имеет аналогов по значимости и объему собранных данных. Этот ресурс стал цифровым памятником подвигу белорусского народа и вечным напоминанием о жертвах геноцида, героях и участников Великой Отечественной войны.
Особая роль в создании портала принадлежит юным патриотам. Более 2 тыс. пионерских поисково-исследовательских отрядов собирали и оцифровывали документальные свидетельства и воспоминания времен Великой Отечественной войны. В ресурсе размещено уже около 26 тыс. записей, работа продолжается.
Михаил Велента, участник проекта: "Начали заниматься этим проектом, создали отряд "Мой край". Разместили на официальном сайте проекта порядка 350 ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый из них настоящий герой. У него своя уникальная судьба, неповторимая ни с чем. Я очень рад тем, что в том числе и через меня проходит возобновление памяти и тех великих подвигов наших дедов и прадедов".
Мы стали также свидетелями подписания соглашения о сотрудничестве между пионерской организацией и патриотами Беларуси. Эта совместная работа будет направлена на развитие патриотического воспитания у подрастающего поколения.