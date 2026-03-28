Беларусь присоединилась к международной экологической акции "Час Земли - 2026"
Вечером 28 марта Беларусь присоединилась к международной акции "Час Земли". Миллионы людей по всему миру погасили свет ровно в 20:30. Была отключена подсветка многих памятников, муниципальных и других значимых зданий в знак того, что людям не безразлична судьба Земли и ее ресурсов. Те самые 60 минут, которые символизируют общую ответственность и заботу об окружающей среде, все еще продолжаются.
"Час Земли" - самая массовая экологическая общественная акция в истории человечества. В этом году в нашей республике она проводится уже в 18-й раз. Прямо сейчас в Минске традиционно отключат подсветку знаковых объектов столицы, таких как Национальная библиотека, стадион "Динамо", Музей истории Великой Отечественной войны, Музыкальный театр, "Ворота Минска" и Белорусский государственный цирк. Отметим, что принять участие в этой важной акции может каждый желающий. Для этого достаточно в эти минуты выключить свет и электроприборы дома. К слову, мы заранее пообщались с жителями столицы, чтобы узнать, как они относятся к "Часу Земли".
Александр Драгун, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
"Ежегодно уже 18-й раз в Беларуси (в городе Минске и в других городах нашей страны) проходит эта акция. Безусловно, здесь не цель сэкономить электричество. Как раз таки цель - привлечь внимание всех жителей именно к проблеме изменения климата, к проблеме загрязнения окружающей среды, к исчезновению определенных видов животных и растений. Чтобы в этот час все жители столицы могли выключить свет, за исключением тех приборов, которые жизненно необходимы, провели его наедине с собой, со своими близкими людьми и подумали о том, что действительно сегодня существует ряд проблем, которые требуют внимания со стороны человечества".
Родина инициативы - австралийский Сидней, именно здесь впервые в 2007 году состоялась акция. Уже сегодня к движению присоединились порядка 200 стран мира. Ежегодно в акции задействованы тысячи предприятий и более 2 млрд человек. Ключевая задача "Часа Земли" - не столько экономия ресурсов, сколько демонстрация готовности каждого изменить повседневные привычки ради будущего планеты.