Беларусь присоединилась к международной экологической акции "Час Земли - 2026"

Вечером 28 марта Беларусь присоединилась к международной акции "Час Земли". Миллионы людей по всему миру погасили свет ровно в 20:30. Была отключена подсветка многих памятников, муниципальных и других значимых зданий в знак того, что людям не безразлична судьба Земли и ее ресурсов. Те самые 60 минут, которые символизируют общую ответственность и заботу об окружающей среде, все еще продолжаются.

Ворота Минска news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58c368ea-acaa-4fa5-8d15-afac70772990/conversions/44fb8b8d-dc7c-4a2f-8440-bfe7bef9b792-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58c368ea-acaa-4fa5-8d15-afac70772990/conversions/44fb8b8d-dc7c-4a2f-8440-bfe7bef9b792-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58c368ea-acaa-4fa5-8d15-afac70772990/conversions/44fb8b8d-dc7c-4a2f-8440-bfe7bef9b792-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58c368ea-acaa-4fa5-8d15-afac70772990/conversions/44fb8b8d-dc7c-4a2f-8440-bfe7bef9b792-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Час Земли" - самая массовая экологическая общественная акция в истории человечества. В этом году в нашей республике она проводится уже в 18-й раз. Прямо сейчас в Минске традиционно отключат подсветку знаковых объектов столицы, таких как Национальная библиотека, стадион "Динамо", Музей истории Великой Отечественной войны, Музыкальный театр, "Ворота Минска" и Белорусский государственный цирк. Отметим, что принять участие в этой важной акции может каждый желающий. Для этого достаточно в эти минуты выключить свет и электроприборы дома. К слову, мы заранее пообщались с жителями столицы, чтобы узнать, как они относятся к "Часу Земли".

Александр Драгун, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

"Ежегодно уже 18-й раз в Беларуси (в городе Минске и в других городах нашей страны) проходит эта акция. Безусловно, здесь не цель сэкономить электричество. Как раз таки цель - привлечь внимание всех жителей именно к проблеме изменения климата, к проблеме загрязнения окружающей среды, к исчезновению определенных видов животных и растений. Чтобы в этот час все жители столицы могли выключить свет, за исключением тех приборов, которые жизненно необходимы, провели его наедине с собой, со своими близкими людьми и подумали о том, что действительно сегодня существует ряд проблем, которые требуют внимания со стороны человечества".