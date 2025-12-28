3.71 BYN
Беларусь впервые перешагнула порог трехмесячного запаса резервов для покрытия импорта - Головченко
Беларусь впервые перешагнула порог трехмесячного запаса резервов для покрытия импорта. Золотовалютные резервы Беларуси по предварительным данным составляют 14 млрд 300 млн долларов. Об этом рассказал председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко.
Он пояснил, что есть международный принцип - золотовалютный резерв для покрытия трехмесячного импорта, это подушка безопасности страны, которая может задействоваться в случае чего для оплаты импорта. "Это показатель, который характеризует устойчивость страны. Конечно, мировой рост стоимости золота внес в это существенный вклад. Беларусь также накопила валютные резервы именно за счет того, что и предприятия, и физические лица выступали активными продавцами валюты на внутреннем рынке, - пояснил он. - Поэтому думаю, что в следующем году эта тенденция также продолжится".
Во что вкладывать в 2026-м?
"Я не должен давать рекомендации по инвестициям, - заметил Роман Головченко. - Но немного могу, так сказать, подсветить. Что касается инвестиций в золото и вообще в драгоценные металлы, это такой специфический вид инвестирования. Как правило, он работает вдолгую. Потому что на долгом горизонте, как правило, эти активы имеют тенденцию к плавному росту. Но я вообще не думаю, что у наших граждан цель инвестирования в металлы. Поэтому наиболее привлекательны сейчас условия вкладывания денег на банковские депозиты, тем более что по ним начисляются приличные и стабильные проценты. Если в 2024 году, по памяти скажу, это было 2 с чем-то млрд белорусских рублей, которые легли на долгосрочные депозиты, то в 2025 году только за 11 месяцев эта сумма уже перевалила за 4 млрд".