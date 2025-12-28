Беларусь впервые перешагнула порог трехмесячного запаса резервов для покрытия импорта - Головченко

Он пояснил, что есть международный принцип - золотовалютный резерв для покрытия трехмесячного импорта, это подушка безопасности страны, которая может задействоваться в случае чего для оплаты импорта. "Это показатель, который характеризует устойчивость страны. Конечно, мировой рост стоимости золота внес в это существенный вклад. Беларусь также накопила валютные резервы именно за счет того, что и предприятия, и физические лица выступали активными продавцами валюты на внутреннем рынке, - пояснил он. - Поэтому думаю, что в следующем году эта тенденция также продолжится".

"Я не должен давать рекомендации по инвестициям, - заметил Роман Головченко. - Но немного могу, так сказать, подсветить. Что касается инвестиций в золото и вообще в драгоценные металлы, это такой специфический вид инвестирования. Как правило, он работает вдолгую. Потому что на долгом горизонте, как правило, эти активы имеют тенденцию к плавному росту. Но я вообще не думаю, что у наших граждан цель инвестирования в металлы. Поэтому наиболее привлекательны сейчас условия вкладывания денег на банковские депозиты, тем более что по ним начисляются приличные и стабильные проценты. Если в 2024 году, по памяти скажу, это было 2 с чем-то млрд белорусских рублей, которые легли на долгосрочные депозиты, то в 2025 году только за 11 месяцев эта сумма уже перевалила за 4 млрд".