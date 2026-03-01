Воздушное пространство Ирана будет закрыто до 3 марта, сообщают диспетчеры. Не работают и аэропорты Эмиратов.

В связи с закрытием аэропорта в ОАЭ "Белавиа" отменила рейс в Дубай на 1 марта. Вчерашний рейс из Дубая в Минск был перенесен на сегодня.

В ожидании вылета пассажиры рейса были размещены в гостиницах. Ближайшие полеты из Минска в Дубай и обратно авиакомпания планирует выполнить на широкофюзеляжных самолетах, чтобы вывезти пассажиров рейса, отмененного 1 марта.