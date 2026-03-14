3.72 BYN
2.93 BYN
3.38 BYN
"Белавиа" вернула на родину вывозными рейсами 2360 пассажиров
Автор:Редакция news.by
"Белавиа" вернула на родину 2360 пассажиров вывозными рейсами. С конца февраля авиакомпания выполнила 11 рейсов с Ближнего Востока.
Напомним, первый вывозной рейс Дубай - Минск состоялся 3 марта. Всего их было 8, благодаря чему в Беларусь вернулись 1865 пассажиров. Из Дохи за один рейс вернули 190 человек, а из Салалы двумя рейсами - 305 пассажиров.
В "Белавиа" напомнили, что регулярные рейсы в Дубай приостановлены до 28 марта "в связи с отзывом слотов и разрешений авиационными властями".