"Белавиа" возобновила прямые рейсы Минск - Тель-Авив после четырехлетнего перерыва

Национальный аэропорт работает в штатном режиме, задержки были ночью. Судя по табло, взлеты и вылеты идут по расписанию. Взлетно-посадочная полоса, как отмечают в аэропортах, постоянно поддерживается в режиме готовности, убирается снег со стоянок.

Национальный авиаперевозчик "Белавиа" возобновил полеты из Минска в Тель-Авив после четырехлетнего перерыва. Загрузка первого рейса составила более 87 %. Также стартует программа в Таиланд.

Возобновление рейсов - это ответ на запросы людей, которые ждали возможности прилететь в гости к родным и близким без долгих стыковок и часов ожидания. Полеты будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям. Вылет из Минска в 7:10, прибытие в Тель-Авив в 12:20. Обратный рейс вылетает в 13:15 с прибытием в Минск в 20:40.

Владимир Череухин, гендиректор Национального аэропорта Минск:

"Это направление было открыто "Белавией" одним из первых международных еще в 1996 году. Оно классически всегда пользовалось популярностью и спросом. С сегодняшнего дня были возобновлены полеты после четырехлетней приостановки. На первом рейсе сегодня отправили уже более 150 пассажиров в направлении Тель-Авива".