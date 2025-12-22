3.66 BYN
"Белая команда": каратели в маскировочных халатах орудовали в Беларуси в годы оккупации
Автор:Редакция news.by
Премьера на "Первом информационном" - фильм из цикла "Без срока давности", совместного проекта Белтелерадиокомпании с Комитетом госбезопасности Беларуси.
Александр Буглай, палач, нацистский пособник, о котором практически ничего не известно, в годы войны создал подразделение, которое за период оккупации Беларуси уничтожило тысячи человек, сожгло десятки населенных пунктов. Каратели орудовали в белых маскировочных халатах, поэтому и получили название "Белая команда".
Впервые будут показаны уникальные документы из разыскного дела на карателя Буглая и рассказаны ранее неизвестные факты об уничтожении жителей Беларуси.
Фильм Елены Бормотовой "Буглай. Преступления "Белой команды" 23 декабря в 16:10 на "Первом информационном".