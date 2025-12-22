"Белая команда": каратели в маскировочных халатах орудовали в Беларуси в годы оккупации

Премьера на "Первом информационном" - фильм из цикла "Без срока давности", совместного проекта Белтелерадиокомпании с Комитетом госбезопасности Беларуси.

Александр Буглай - палач, нацистский пособник

Александр Буглай, палач, нацистский пособник, о котором практически ничего не известно, в годы войны создал подразделение, которое за период оккупации Беларуси уничтожило тысячи человек, сожгло десятки населенных пунктов. Каратели орудовали в белых маскировочных халатах, поэтому и получили название "Белая команда".

Впервые будут показаны уникальные документы из разыскного дела на карателя Буглая и рассказаны ранее неизвестные факты об уничтожении жителей Беларуси.