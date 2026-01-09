Белкоопсоюз обеспечит автолавками почти 10 тыс. населенных пунктов Беларуси в условиях непогоды

Все организации потребкооперации Беларуси переведены в усиленный режим работы, чтобы обеспечить всеми необходимыми продуктами жителей больших и малых населенных пунктов. Особенно это касается деревень, где нет стационарных магазинов, и нужно, чтобы доехала автолавка. Как сообщили в Белкоопсоюзе, 9 января провели селекторное совещание с руководителями всех районов страны.

Из-за сложных погодных условий отмечаются трудности с выходом на маршруты автомагазинов в отдельных районах Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областей. Однако, как заявили в организации потребительской кооперации, весь мобильный торговый транспорт полностью загружен товарами и находится в режиме ожидания.

Автомагазины ждут команды от местных органов власти, которые должны дать сигнал к выезду после того, как будет обеспечена безопасность дорожного движения. Для расчистки путей к отдаленным селам привлечены все службы жилищно-коммунального хозяйства и сельскохозяйственные организации.

Инесса Короткевич, председатель правления Белкоопсоюза:

"Непосредственно собственными силами на сегодняшний момент мы обеспечиваем подвоз наших продавцов в стационарные торговые объекты, там, где затруднено движение общественного автотранспорта".

Все областные исполкомы проинформированы о готовности организации в случае необходимости обеспечить подвоз горячего питания для людей, оказавшихся в массовых заторах, а также взять на себя торговое обслуживание тех населенных пунктов, которые не входят в регулярные маршруты, если другие торговые предприятия не смогут этого сделать.

Планируется, что в течение 9-10 января будет обеспечен выезд 733 автомагазинов, которые охватят почти 10 тыс. населенных пунктов. Организация находится на постоянной связи с исполкомами, сельсоветами и деревенскими старостами. Там, где выезд транспорта задерживается по объективным причинам, местные жители получают своевременные оповещения.

"Мы доедем до каждого. Вместе с тем и сегодня, и завтра будет работать прямая телефонная линия по номеру 8017-311-38-00, где можно сообщить о проблемных вопросах. Все принятые сообщения позволят оперативно решить возникающие трудности", - заверила Инесса Короткевич.