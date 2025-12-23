3.68 BYN
2.93 BYN
3.44 BYN
Белкоопсоюз с подарками заглянул к постояльцам соцпансионата "Росинка"
Автор:Редакция news.by
В гости к постояльцам дома-интерната "Росинка" Чаусского района с подарками заглянул Белкоопсоюз. Встреча получилась теплой и душевной.
Инесса Короткевич, председатель правления Белкоопсоюза:
"Создание праздника, уюта, прекрасного настроения, обмен подарками - этого, наверно, ждет каждый человек, сколько бы ему ни было лет. И поэтому мы никогда, учитывая занятость нашу, какие-то другие обстоятельства, никогда не должны забывать, что мы прежде всего люди. И все люди в принципе нуждаются в одинаковом - в теплоте, заботе".
Гости ознакомились с условиями самостоятельного проживания. Недавно в интернате провели капитальный ремонт. Постояльцы, а среди них немало творческих людей, вручили подарки, сделанные своими руками.