Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Белкоопсоюз с подарками заглянул к постояльцам соцпансионата "Росинка"

В гости к постояльцам дома-интерната "Росинка" Чаусского района с подарками заглянул Белкоопсоюз. Встреча получилась теплой и душевной.

Инесса Короткевич, председатель правления Белкоопсоюза:

"Создание праздника, уюта, прекрасного настроения, обмен подарками - этого, наверно, ждет каждый человек, сколько бы ему ни было лет. И поэтому мы никогда, учитывая занятость нашу, какие-то другие обстоятельства, никогда не должны забывать, что мы прежде всего люди. И все люди в принципе нуждаются в одинаковом - в теплоте, заботе".

Гости ознакомились с условиями самостоятельного проживания. Недавно в интернате провели капитальный ремонт. Постояльцы, а среди них немало творческих людей, вручили подарки, сделанные своими руками.

Разделы:

Общество

Теги:

БелкоопсоюзОт всей душиблаготворительная акция