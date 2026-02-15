3.72 BYN
Белорусов ждет самая морозная ночь: циклон "Вивиана" и антициклон "Феликс" пронесутся по стране
Автор:Редакция news.by
Циклон "Вивиана" и антициклон "Феликс" уже в Беларуси. Синоптики на сегодня объявили оранжевый уровень опасности. По прогнозам, сильный снег и метель накроют Гомельскую и Могилевскую области. Ожидается ветер до 15 м/с и заносы на дорогах. Сугробы прибавят до 10-15 см.
Пока циклон "Вивиана" уходит с территории Беларуси, антициклон "Феликс" усиливает морозы: ночью по северу страны - вновь до минус 29. На отдельных участках дорог гололедица. Водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными.