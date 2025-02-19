Белорусские пограничники передали "Эстафету Победы" российским коллегам - впереди более 60 тыс. км

В знаковом месте, на Кургане Дружбы, что на стыке границ Беларуси, России и Латвии в Верхнедвинском районе, белорусские пограничники передали "Эстафету Победы" российским коллегам.

Впереди длинная дорога. "Эстафета Победы" пройдет путь в более чем 60 тыс. км.

Подвиги героев продолжают жить в нашей памяти, рассказах, бережном отношении к истории.