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Белорусские пограничники передали "Эстафету Победы" российским коллегам - впереди более 60 тыс. км

В знаковом месте, на Кургане Дружбы, что на стыке границ Беларуси, России и Латвии в Верхнедвинском районе, белорусские пограничники передали "Эстафету Победы" российским коллегам.

Впереди длинная дорога. "Эстафета Победы" пройдет путь в более чем 60 тыс. км.

Подвиги героев продолжают жить в нашей памяти, рассказах, бережном отношении к истории.

Старт "Эстафеты Победы" состоялся 2 февраля одновременно из двух точек: Брестской крепости и Мурманска. А финальная точка маршрута будет поставлена 28 мая, в День пограничника, на Красной площади у мемориала "Могила Неизвестного Солдата".

пограничники