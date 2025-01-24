Белорусские пограничники приняли участие в досрочном голосовании

Белорусы демонстрируют сплоченность во время электоральной кампании. Выбор в пользу стабильности, развития, безопасности.

В досрочном голосовании активно принимают участие белорусские пограничники. В основной день, 26 января, они будут на страже рубежей страны. 24 января на избирательный участок пришли военнослужащие погранзаставы "Совейки". Она самая северная в Беларуси. Охраняет границу с Латвией на сухопутном и речном участках. 24/7 пограничники несут службу, чтобы белорусы чувствовали себя в безопасности.

"Я, как военнослужащий, горжусь тем, что вместе со своими сослуживцами принимаю участие в выборах Президента Республики Беларусь. Важно, чтобы все было стабильно, чтобы развивались города, в том числе такие маленькие, как Освея", - отметил инструктор отделения службы собак погранзаставы "Совейки" Кирилл Ткачев.

Алексей Никитин, инспектор погранзаставы "Совейки":

"Прежде всего я голосую за безопасность нашей страны. Мне, как инспектору пограничной службы, очень важно видеть мирное небо, а также крепкий тыл нашего государства".