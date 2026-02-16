Белорусские школьники разработали инновационный электровелосипед

Минчане создали инновационную конструкцию электровелосипеда. Разработка ориентирована на комфорт и безопасность городской езды. Электровелосипед оснащен литиевыми батареями, системами освещения, круиз-контроля и видеокамерами ночного видения. Некоторые детали выполнены с использованием 3D-печати. Внедрена и интеллектуальная система управления.

Трофим Заздравных, учащийся СШ № 182 г. Минска имени В. Карвата: "Мы можем устанавливать приложение, где будут показаны все датчики и все характеристики нашего электровелосипеда, что улучшает ход. Автоматизация искусственного интеллекта позволит ему подстраиваться под режимы езды, определять оптимальную скорость на дороге. Это делает более простым управление этим транспортом при движении по дорогам общего пользования и более безопасным".

Марьяна Заздравных, учащаяся СШ № 182 г. Минска имени В. Карвата: "Мы изучили разные модели электровелосипедов и сравнили их по ключевым параметрам. Отсюда и выяснили, что встраивать в данную конструкцию, а что не стоит. Мы считаем, что если электровелосипед будет оснащен интеллектуальной системой управления, современными средствами безопасности и комфорта, литиевой аккумуляторной базой, то его эксплуатационные характеристики, удобство и надежность значительно возрастут, что сделает его более привлекательным для массового использования".