Белорусские сыроделы вышли в мировую десятку по производству элитной сырной продукции
Предприятия агропромышленного комплекса Минской области осваивают новую продукцию и выходят на новые рынки. Так, холдинг "Слуцкий сыродельный комбинат" реализует шесть инвестпроектов в сфере глубокой переработки молока. Среди них - производство лактоферрина, особого функционального белка.
Свои достижения и у холдинга "Первый молочный". Так на филиале в Вилейке уже почти год занимаются выпуском импортозамещающей продукции, среди которой и сыр Камамбер. Спрос растет как на внутреннем рынке, так и на внешнем.
Особая рецептура и технологии позволили белорусским сыроделам войти в десятку стран, где выпускают такую элитную продукцию.
Анастасия Селюн, начальник Вилейского производственного участка ОАО "Минский молочный завод №1":
"За год выпуска данного сыра наш покупатель уже привык к этому продукту, полюбил его. Наш сыр активно пользуется спросом в торговых сетях Республики Беларусь. Из новых видов продукции, конечно, в планах попробовать выпускать продукцию с какими-либо добавками, то есть это возможно с трюфелем и грецким орехом".
В планах Вилейского участка крупного молочного холдинга страны освоить и другие виды сырной продукции по импортозамещению.