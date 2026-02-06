Белорусское - качественное: свыше 900 компаний будут продвигать отечественные товары на рынке

Более 900 участников присоединились к соглашению о продвижении белорусских товаров на полках магазинов. Среди них малый и средний бизнес, ИП, крупные торговые сети. Поддерживают отечественное, а значит качественное. 6 февраля лучшей продукции национального бренда посвятили семинар на базе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Символично, что семинар о белорусском качестве проходит именно в пятницу - в день популяризации всего отечественного. Сегодня на площадке МАРТ собрались обладатели Госзнака качества (по итогам 2025 года его удостоены 12 товаров: от любимого лакомства до комбайна). Присуждение знака качества - стимул работать плодотворнее и эффективнее. Это еще одна мера поддержки наших предприятий, ведь свое всегда в приоритете.

Светлана Короткевич, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси

Светлана Короткевич, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Наши производители сегодня очень серьезно подходят к поиску новых товаров, они не стоят на месте. Единственное, что со стороны МАРТ хотелось бы предложить нашим производителям, - это в первую очередь научиться себя позиционировать. То есть исходить из позиции, что товар должен продавать себя сам. Его же можно поставить на полку, но он должен стать узнаваемым".

Александр Бурак, первый зампредседателя государственного комитета по стандартизации Беларуси

Александр Бурак, первый зампредседателя государственного комитета по стандартизации Беларуси: "Мы провели неплохую работу - 2025 год завершили с разработкой и внедрением более тысячи стандартов. Сегодня и глава государства, и правительство уделяют большое внимание качеству и конкурентоспособности продукции, которая выпускается в Республике Беларусь. Мы прекрасно понимаем, что сегодня без качества, без современности тех показателей, которые необходимы нашей продукции, нашей промышленности, невозможно продать эту продукцию не только в республике, но и за ее пределами".

Белорусская продукция чувствует себя уверенно не только на отечественном рынке. В стране не ограничиваются понятием "белорусское для белорусов". Экономически это просто невыгодно. Взять для примера продовольствие. В 2025 году мы его экспортировали на 10 млрд долларов - рекордный показатель в истории. 116 стран мира покупают белорусские молочные товары и мясо, и отзывы наших партнеров положительные.