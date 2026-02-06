Белорусское топливо проходит проверку морозами. В качестве своей продукции отечественные нефтедобытчики уверены. Каждый литр топлива, поступающий в хранилища, проходит строгий контроль в лабораториях. Специалисты анализируют по 10 показателям дизельное топливо и по 7 - бензин.

Евгений Жильский, инженер центральной химической лаборатории РУП "Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт":

"В среднем у нас проходит 1 тыс. испытаний в месяц, обрабатываем около 170 проб. Закачивается партия нефтепродуктов, лаборатория выходит в резервуарный парк, проводит отбор проб, и в дальнейшем проводится испытание. При получении положительных результатов выдается сертификат".

Пробы топлива берут также на АЗС. Его отпуск и выгрузка цифровизированы, что препятствует смешиванию разных видов топлива и не допускает махинаций - процесс прозрачный.