Белорусское топливо проходит проверку морозами
Белорусское топливо проходит проверку морозами. В качестве своей продукции отечественные нефтедобытчики уверены. Каждый литр топлива, поступающий в хранилища, проходит строгий контроль в лабораториях. Специалисты анализируют по 10 показателям дизельное топливо и по 7 - бензин.
Евгений Жильский, инженер центральной химической лаборатории РУП "Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт":
"В среднем у нас проходит 1 тыс. испытаний в месяц, обрабатываем около 170 проб. Закачивается партия нефтепродуктов, лаборатория выходит в резервуарный парк, проводит отбор проб, и в дальнейшем проводится испытание. При получении положительных результатов выдается сертификат".
Пробы топлива берут также на АЗС. Его отпуск и выгрузка цифровизированы, что препятствует смешиванию разных видов топлива и не допускает махинаций - процесс прозрачный.
Тщательный подход к качеству продукции является плюсом не только для финансовых показателей, но и для комфортной жизни белорусов.