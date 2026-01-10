Белорусы вновь сплотились - на этот раз нас объединил циклон "Фрэнсис-Улли"

Белорусы вновь сплотились для совместного решения проблемы. На этот раз нас объединила непогода. Циклон "Фрэнсис-Улли" принес обильные снегопады.

На 11 января по стране объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы

Коммунальные и экстренные службы работают в круглосуточном режиме. Оперативные штабы анализируют всю поступающую информацию нон-стоп.

В усиленном режиме работа экстренных служб будет продолжена. Еще предстоит расчистить дворы, менее значимые дороги и трассы. К тому же на Беларусь надвигается серьезное похолодание, поэтому все стараются успеть до крещенских морозов убрать основной снег.

Спасатели наряду с другими службами помогают расчищать подъездные пути. Уже освобожден проезд к 80 больницам, 130 детским садам, 60 школам и к полутора сотням других строений. Из снежных заносов извлекли почти 200 автомобилей, причем каждый третий - в Могилевской области. Всего было задействовано более 100 единиц техники МЧС и свыше 2,5 тыс. человек личного состава. По оперативной информации, пострадавших нет.

10 января в ведомстве состоялось селекторное совещание по ликвидации последствий непогоды. Главная задача - в кратчайшие сроки минимизировать урон, подчеркнул министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. На Беларусь надвигаются холода, к этому надо подготовить население, а также работу экстренных, коммунальных и других служб.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63408a78-73ac-4eca-aaf3-6fc2c2cc4e0c/conversions/fa684d34-6a1e-4b8f-aa4e-ab201b742a95-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63408a78-73ac-4eca-aaf3-6fc2c2cc4e0c/conversions/fa684d34-6a1e-4b8f-aa4e-ab201b742a95-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63408a78-73ac-4eca-aaf3-6fc2c2cc4e0c/conversions/fa684d34-6a1e-4b8f-aa4e-ab201b742a95-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63408a78-73ac-4eca-aaf3-6fc2c2cc4e0c/conversions/fa684d34-6a1e-4b8f-aa4e-ab201b742a95-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"Личный состав продолжит работать по усиленному варианту, мы ожидаем серьезное понижение температурных режимов по стране. Усиление ветра до 20 м/с может привести к повреждениям линии электропередачи, обрушению кровель, поэтому мы должны быть готовы. Проверены автономные энергетические установки, которые могут быть использованы для решения вопросов по объектам сельского хозяйства, по объектам жизнедеятельности населения. Мы готовы оперативно доставить туда, где потребуются, эти энергоустановки. Мы находимся в плановом взаимодействии со всеми службами - коммунальными, энергетическими, по ЧС, ГАИ. Проблемных вопросов с ними не возникает".

По указанию министра внутренних дел подразделения МВД и военнослужащие внутренних войск продолжают оказывать содействие дорожным и коммунальным службам в уборке снега, а также помогать водителям, попавшим в трудную ситуацию. Между тем в ГАИ просят не оставлять автомобили вдоль проезжей части и во дворах, где они могут помешать снегоуборочной технике. При работе снегоуборочной техники колеса припаркованных авто могут оказаться в снежном капкане, и выехать будет невозможно.

Сотрудники ГАИ приходят на помощь

В плену непогоды оказывается и снегоуборочная техника. Один из автомобилей, посыпающих дорогу песко-соляной смесью, застрял. Его откапывали сотрудники ГАИ. Работу специальных и экстренных служб видят и обычные автомобилисты. В интернете много слов благодарности за помощь на дороге.

Автовладельцам, попавшим в незначительные ДТП, рекомендуется составлять европротоколы. Получить круглосуточную консультацию по правилам их оформления можно в кол-центре Белорусского бюро по транспортному страхованию по номеру 140.

Военнослужащие оказывают помощь в уборке снега

2943 представителя Вооруженных Сил работают на улицах news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4a2dd29-9104-45dc-8bb6-0c1ef4a74249/conversions/986b26d1-8d9b-426a-ab2c-818368e12d7d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4a2dd29-9104-45dc-8bb6-0c1ef4a74249/conversions/986b26d1-8d9b-426a-ab2c-818368e12d7d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4a2dd29-9104-45dc-8bb6-0c1ef4a74249/conversions/986b26d1-8d9b-426a-ab2c-818368e12d7d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4a2dd29-9104-45dc-8bb6-0c1ef4a74249/conversions/986b26d1-8d9b-426a-ab2c-818368e12d7d-xl-___webp_1920.webp 1920w 2943 представителя Вооруженных Сил работают на улицах

Военнослужащие также продолжают оказывать активную помощь в ликвидации последствий сильного снегопада. 2943 представителя Вооруженных Сил работают на улицах. Кроме помощи организациям и хозяйствам, армейцы выезжают на расчистку дворов, улиц, территорий школ, детских садов и больниц. Представители Вооруженных Сил продолжат работу в связке с другими службами и ведомствами, пока в этом будет необходимость, заявили в Минобороны.

В Беларуси ожидаются экстремальные морозы

Беларусь ждет понижение температуры, поэтому важно беречь себя: нужно минимизировать время пребывания на улице, по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния, чтобы не получить обморожение.

Марина Лукша, замначальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии:

"На следующей неделе мы будем больше находиться в области повышенного атмосферного давления, поэтому количество осадков уменьшится, они примут локальных и кратковременный характер, в результате чего снег еще продолжит отмечаться во многих районах страны, но интенсивность его значительно уменьшится. При этом в тыловую часть данного циклона вместе с северо-западными ветрами начнет поступать еще более холодная воздушная масса арктического происхождения, в результате чего температурный фон понизится. Если в ночь на воскресенье при прояснениях возможно до минус 23 градусов, то на следующей неделе минус 10 - минус 24, не исключено понижение до 30 градусов".