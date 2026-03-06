Белстат: 57 % госслужащих и 42 % предпринимателей в Беларуси - женщины

2026-й в Беларуси объявлен Годом белорусской женщины, что подчеркивает значимость и вклад представительниц прекрасной половины в развитие государства. Портрет среднестатистической белоруски выглядит так: горожанка 44 лет с высшим или средним специальным образованием.

Согласно последним данным международных рейтингов, Беларусь демонстрирует впечатляющие результаты в области гендерного баланса, занимая 28-е место в мире по индексу гендерного равенства. Это ставит страну выше не только всех соседей по региону, но и таких государств, как Польша (29-е место) и даже Великобритания (31-е место).

Успех Беларуси в этом рейтинге не случайность, а отражение реальной ситуации, где равные права и возможности для мужчин и женщин закреплены на конституционном уровне и успешно реализуются в жизни.

Статистика неумолимо доказывает: белорусские женщины успешно строят карьеру и занимают высокие посты, не отказываясь при этом от семейных ценностей. Сегодня в Беларуси женщины составляют половину всех руководителей организаций.

Среди чиновников высшего звена женщин 57 %, а в судейском корпусе их доля достигает 67 %.

Высок уровень женского представительства и в органах местной власти - 48 %, а в парламенте страны они занимают почти треть мест - 33 %.

Активны женщины и в бизнесе: 42 % предпринимателей в стране - представительницы прекрасного пола.

Государство создает все условия для того, чтобы женщины могли реализовать свой потенциал. В Конституции закреплены гарантии равного вознаграждения за труд, равной ценности и равных возможностей при продвижении по службе.

При этом белорусское законодательство сохраняет и дополнительные социальные гарантии, понимая особую роль женщины как матери. Речь идет о продолжительных отпусках по беременности и родам и трехлетнем отпуске по уходу за ребенком.

Факт В НАН Беларуси каждая пятая женщина - доктор наук.

Алеся Соловей, научный сотрудник сектора исследований кадрового потенциала науки Института социологии НАН Беларуси:

"Белоруски стремятся совмещать и профессиональную карьеру, и семейную самореализацию. И мы должны учитывать именно специфику социального положения женщины в обществе, так как она выполняет различные гендерные роли, с одной стороны, а с другой стороны, она является профессионалом, который хочет творчески развиваться. Женщины себя реализуют во всех сферах жизнедеятельности, и наука не является исключением. Наши женщины активно представлены среди кадрового потенциала отечественной науки. Среди исследователей их порядка 40 %. А в Национальной академии наук - ведущей научной организации, мы уже достигли гендерного баланса: там женщин практически 50 %. Также женщины активно представлены среди кандидатов наук. С каждым годом растет доля женщин с ученой степенью доктора наук, сегодня это каждая пятая женщина".

Государство идет в ногу со временем, пересматривая и устаревшие нормы: в последние годы перечень профессий, запрещенных для женщин, был значительно сокращен - с 181 до 88, открыв перед ними новые горизонты. Белорусские женщины не только успешны внутри страны, но и прославляют ее далеко за пределами.

Их достижения становятся частью мировой истории и культурного кода нации. Ярчайшие примеры - четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева и первая ракетка мира, теннисистка Арина Соболенко, чьи победы неизменно подчеркивают их белорусское происхождение. Также стоит вспомнить чемпионку в беге Юлию Нестеренко и великую просветительницу Ефросинию Полоцкую, чье имя стало символом мудрости и духовности.