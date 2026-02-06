Белстат анонсировал очередную перепись населения: подробности рассказала Инна Медведева

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси: "В текущем году мы начинаем работу по прототипу построения статистического регистра населения, который станет основой для проведения переписи. И реально мы хотим, чтобы переписной лист был максимально минимальным. Т.е. взять максимум информации из административных источников, проверить их на качество. Если нас это качество устроит, мы их задавать непосредственно белорусам не будем. Т.е. они будут сразу закрыты. Могут быть предзаполнены, они открыты, но мы просто будем зачитывать их непосредственно респонденту, а он будет подтверждать да или нет. Мы предполагаем, что если в прошлом раунде это было от 10 до 20 %, то в этом раунде мы подойдем к 50 % заполнения. Поэтому мы понимаем, что это еще меньше финансовых ресурсов и непосредственно времени, которое потратят и переписчики, и граждане для того, чтобы поучаствовать в нашем мероприятии".