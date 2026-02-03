Белстат: Каждая десятая женщина - руководитель, а каждый третий работник IT-сферы - женщина

Фото freepik.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02834eeb-66f2-4e85-af34-fbe494dc3979/conversions/eb09546d-400b-47bd-9696-9d954808bf37-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02834eeb-66f2-4e85-af34-fbe494dc3979/conversions/eb09546d-400b-47bd-9696-9d954808bf37-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02834eeb-66f2-4e85-af34-fbe494dc3979/conversions/eb09546d-400b-47bd-9696-9d954808bf37-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02834eeb-66f2-4e85-af34-fbe494dc3979/conversions/eb09546d-400b-47bd-9696-9d954808bf37-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото freepik.com

По состоянию на 1 января 2025 года в Беларуси проживает 4,9 млн женщин, что составляет 53,9 % населения, а на 1 тыс. мужчин приходится 1167 женщин. Статистика показывает рост доли женщин-предпринимателей и их активное освоение новых сфер, при этом традиционные отрасли занятости и тенденция к более позднему созданию семьи сохраняются. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"На 1 января 2025 года на 1 тыс. мужчин приходится 1167 женщины. Правда, это соотношение в возрасте 14-30 идет в пользу мужчин но, конечно, уже с годами, учитывая то, что наши женщины живут дольше, естественно, это соотношение меняется в пользу женщин", - сообщила председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева.

Традиционно женщины заняты в сфере услуг, доминируя в таких отраслях, как здравоохранение (более 80 % работников - женщины), образование, страхование, финансы и социальное обеспечение. Однако они активно осваивают и новые направления. "Если раньше наши женщины не так часто шли работать в IT-сферу, то сегодня каждый третий работник IT-сферы - это женщина", - отметила эксперт. Женщины представлены практически во всех сферах, включая промышленность и строительство, хотя в меньшей степени.

Особенно заметен прогресс в предпринимательстве. "В мировой практике есть такие цифры, что женский бизнес в четыре раза меньше подвержен банкротству. И сегодня 40,6 % предпринимателей - это именно женщины. Действительно, эта цифра увеличилась практически на 10 %", - заявила Инна Медведева. По ее словам, каждая десятая женщина является руководителем организации.

Продолжительность жизни белорусских женщин в 2024 году составила 79,8 года, причем в Минске и Гродненской области этот показатель еще выше - 81,8 и 80 лет соответственно. "Женщины очень внимательно следят за своим здоровьем. Количество женщин, которые занимаются физическим спортом, увеличилось в полтора раза за последнее время", - добавила председатель Белстата.