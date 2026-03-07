Белстат подготовил специальный обзор к 8 Марта - интересные цифры и факты

Восьмое марта в 2026-м обретает особый смысл. Через весь Год белорусской женщины красной линией проходит всевозможная поддержка наших дам.

Сегодня говорим уже не только о хранительнице домашнего очага, но и о бизнес-леди - о построении карьерной лестницы. Такая она - наша супер-женщина. Специальный обзор к празднику подготовил Белстат.

В Беларуси живут 4 млн 900 тыс. прекрасных дам. То есть больше, чем половина населения. Вот такая красивая у нас страна. И немного перефразируя известную песню, по статистике на тысячу мужчин приходится 1167 женщин.

Что важно: выбирают они традиционные семейные ценности. В 2025 году больше 32 тыс. женщин впервые вступили в брак. Если говорим о свадьбе, то средний возраст - 26 лет. А если о рождении первенца - это 27 лет.

Конечно, не забывают белорусские женщины и о карьере. Большинство занято в экономике. Есть даже своеобразный топ женских сфер деятельности. Это профессии, связанные с медициной, образованием, общепитом, финансовой и страховой деятельностью. Причем многие успевают еще и руководить.

Наталья Тарасюк, зампредседателя Национального статистического комитета Беларуси:

"Сегодня среди руководства организации 50 % - это женщины, при этом 49 % - первое лицо. Помимо этого, хотела бы отметить, что 44 % женщин-руководителей имеют несовершеннолетних детей".

А еще наши женщины находят время и на себя, и на спорт! Все больше дам выбирают здоровый образ жизни. Если еще два года назад физические упражнения предпочитали 28 %, то сейчас уже - почти треть опрошенных.

Если попробовать нарисовать портрет среднестатистической белоруски, то у нас получится женщина средних лет, которая проживает в городе, получила высшее или среднее специальное образование и работает в сфере услуг. А дома ее ждет любимая семья.

