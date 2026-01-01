Белтелерадиокомпании - 70

Принимает поздравления в первый день нового года традиционно и Белтелерадиокомпания. 1 января круглая дата. БТ - 70 лет!

1 января 1956 года начало работать белорусское телевидение. К зрителям с экрана обратилась Тамара Бастун. Поначалу передачи велись из минской телестудии, объем вещания - всего 2-3 часа в сутки. Сегодня только "Первый информационный" - круглосуточно.

Медиахолдинг прошел исторический путь: от кинопленочной эры до цифровых технологий. Сейчас Белтелерадиокомпания - это 8 телевизионных кнопок, 5 радиостанций. Есть свои ТРК в пяти областях. А еще "Беларусь-5 Интернет". Свой сайт, приложение. Словом, даже если вы не смотрите нас через телевизор, вы смотрите БТ!

Наша компания дала шанс заявить о себе талантам из народа. "Фактор.by" стало самым популярным музыкальным шоу и еженедельным лидером вечернего прайм-тайма на "Беларусь 1".